Bruce Dickinson und seine phänomenale Band – bestehend aus dem Gitarristen Roy Z, dem Schlagzeuger Dave Moreno, der Bassistin Tanya O’Callaghan und dem Keyboard-Maestro Mistheria – haben bereits brasilianische und mexikanische Live-Termine für April und Mai 2024 angekündigt und werden ihre Tournee mit einer Reihe europäischer Shows und einigen Festival-Auftritten in Europa fortsetzen.

Empfehlung der Redaktion Die METAL HAMMER-Februarausgabe 2024: Bruce Dickinson, The Gems u.a. Heavy Metal 19 Jahre nach seinem letzten Solowerk veröffentlicht Bruce Dickinson THE MANDRAKE PROJECT – alles rund um das Album, die Solodiskografie des Iron Maiden-Frontmanns und vieles mehr in der METAL HAMMER-Februarausgabe 2024. Im Voraus gab Dickinson bereits bekannt: „Dieses Album war eine sehr persönliche Reise fürmich und ich bin sehr stolz darauf. Roy Z und ich haben es seit Jahren geplant, geschrieben und aufgenommen, und ich freue mich sehr darauf, dass die Leute es endlich hören. Noch mehr freue ich mich auf die Aussicht, mit dieser fantastischen Band, die wir zusammengestellt haben, auf Tour zu gehen, um es zum Leben zu erwecken. Wie ihr sehen könnt, spielen wir so viele Shows wie möglich, an so vielen Orten wie möglich, für so viele Menschen wie möglich!“

16.06. Berlin, Huxleys Neue Welt

17.06. Hamburg, Große Freiheit 36 (ausverkauft)

24.06. Mannheim, Zeltfestival Rhein-Neckar

25.06. München, Circus Krone (ausverkauft)

02.07. Köln, E-Werk Palladium (hochverlegt)

Karten zur Tournee gibt es unter www.metal-hammer.de/tickets.

