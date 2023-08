Wacken ist im Ausnahmezustand - noch bevor das Festival beginnt. Nachdem die Veranstalter des Wacken Open Air 2023 wegen Dauerregens und nicht befahrbarer Campingflächen am Montag die Anreise unterbrechen mussten, saßen Tausende Metalheads auf der Straße. Was dann geschah, steht stellvertretend für den Wacken-Spirit und den Teamgeist des Metal: Nicht nur die Veranstalter selbst (Thomas Jensen und Holger Hübner im Video an die Wacken-Fans) bemühten sich nach allen Kräften, mit den Fans auf der Straße zu kommunizieren, Autos einzeln auf den Campingplatz zu schleppen und sie kurzfristig unterzubringen (etwa an einem nahegelegenen Flughafen) oder dem Volksparkstadion in Hamburg. Auch die…