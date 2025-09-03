Toggle menu

Phil Campbell: Es wird keinen mehr geben wie Lemmy

Phil Campbell And The Bastard Sons @ Olympiahalle München, 13.7.2025
Phil Campbell And The Bastard Sons @ Olympiahalle München, 13.7.2025
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Phil Campbell hat ein kleines und sehr schönes Loblied auf seinen früheren Band-Kollegen Lemmy Kilmister gesungen.
Auch interessant

Die 28. Dezember 2025 verstorbene Motörhead-Ikone Ian „Lemmy“ Kilmister war ohne Zweifel ein ausgemachtes Original. Für seinen früheren Band-Kollegen Phil Campbell ist das der Grund, warum die Fans Lemmy auch noch zehn Jahre nach seinem Tod in so hohen Ehren halten. Dies gab der Gitarrist im Interview bei Australian Musician zu Protokoll.

Unverfälschter Zeitgenosse

Auf die Frage, ob es ihm Genugtuung bereitet, zu sehen, wie die Leute Lemmy weiter ausgiebig zu schätzen wissen, erwidert Phil Campbell: „Ja, er hat es verdient. Lemmy war eine einzigartige Persönlichkeit. Und er war ehrlich. Er war eine ehrliche Person, ein ehrlicher Bassist. Die ganze Stimmung um ihn herum war einfach so einmalig. Es wird nie mehr jemanden geben wie Lemmy. Er liebte es, die Fans zu treffen. Und die Musik inspirierte sehr viele Bands. Und er hat nicht locker gelassen. Er wäre niemals für irgendwen einen Kompromiss eingegangen.

Seine Texte waren fantastisch, auch wenn sie im Musikgeschäft ziemlich unterschätzt wurden. Seine Texte waren absolut unglaublich. Er hat auch immer ein Buch gelesen. Und seine persönlicher Spielautomat in der Garderobe, bei dem er sein eigenes Geld zurückgewann. Oft bin ich in seine Garderobe gegangen und habe ihm mein Kleingeld gegeben. Fünf oder zehn Münzen, was auch immer ich herumliegen hatte. Und er hat sie eingeworfen. Das hat er einfach genossen. So wird in absehbarer Zeit keine Persönlichkeit wie Lemmy um die Ecke biegen. Aber ja: Es ist großartig, dass er in Ehren gehalten wird, und man sich an ihn erinnert. Das sollte so sein, denn er war eine Ikone des Rock’n’Roll.“

Themen

Lemmy Lemmy Kilmister motörhead Original Phil Campbell Phil Campbell And The Bastard Sons
Phil Campbell räumt mit zwei Fehlannahmen über ihn im Motörhead-Universum auf — es geht um Heavy Metal und das Songwriting.
Der frühere Motörhead-Musiker Phil Campbell hat in einem Interview mit dem seiner Meinung nach größten Missverständnis aufgeräumt, was über ihn als Gitarrist in dem legendären Heavy Metal-Trio besteht — und hat daraus direkt zwei gemacht. Zum einen ging der 64-Jährige auf den Aspekt des Songwritings ein, zum anderen auf die allgemeine Wahrnehmung davon, was für eine Art von Gitarrist der Brite ist. Irrglaube "Die meisten Riffs [aus meiner Zeit in Motörhead — Anm.d.R.] sind durchweg von mir", eröffnet Phil Campbell im Gespräch beim Scars And Guitars-Podcast. "Sie haben sie vielleicht ein bisschen abgeändert oder so. Aber im Grunde hat jeder, als…
