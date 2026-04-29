Dass Motörhead-Frontmann Lemmy Kilmister großer Rock’n’Roll-Fan war, dürfte wohl bekannt sein. Zu seinen Lieblingen gehörten neben Little Richard und Elvis Presley auch Buddy Holly. 1999 gründeten der Schlagzeuger Slim Jim Phantom, Gitarrist Danny B. Harvey und Kilmister die Rockabilly-Band The Head Cat. Nun erscheint mit HEADCAT PLAYS BUDDY HOLLY ein Tribut an die 1959 verstorbene Rock’n’Roll-Legende.

Neu abgemischt

Eingespielt wurden die Lieder ursprünglich 1999. 2006 erschien ein Großteil davon schon auf dem Headcat-Debüt FOOL’S PARADISE. Statt die bestehenden Lieder zu remastern, mischte und masterte Harvey seine originalen Mixe für dieses neue Tribute-Album.

Harvey sagt dazu: „Als Lemmy, Slim Jim und ich uns erstmals zusammentaten, um ein The Head Cat-Album aufzunehmen, wussten wir, dass es Lieder sein würden, die wir sehr schätzen und schon immer mal aufnehmen wollten. Wir hatten die Gelegenheit, jeden großartigen Künstler zu nehmen, den wir liebten (wie Chuck Berry, The Beatles, Carl Perkins etc.).

Da ist es ein bisschen lustig, dass die ersten neun der dreizehn Lieder unseres Debüts Buddy Holly-Songs waren. Die Kirsche auf der Torte ist es, dass wir auch eine instrumentelle Version von ‘True Love Ways’ aufgenommen haben, sodass es sogar glatte zehn Buddy Holly-Lieder sind.“

Liebe für Buddy Holly

Der Gitarrist fügt hinzu: „Ich freue mich sehr, dass dieses Album erscheint, um zu zeigen, wie wichtig Buddy Holly Lemmy, Slim Jim und mir war. Wir haben Chuck Berry, Jerry Lee und Little Richard alle geliebt, aber wie Lemmy in ‘White Line Fever’ schreibt: ‚Buddy Holly hat nie einen schlechten Song aufgenommen, sofern ich das beurteilen kann.‘ Ich bin mir sicher, dass unser erstes Album deswegen größtenteils auf Buddy Holly-Songs basiert.“

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Außer den neu abgemischten Liedern, die ursprünglich auf FOOL’S PARADISE veröffentlicht wurden, gibt es auf der neuen Tributplatte auch drei zuvor unveröffentlichte Alternativmixe.

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