Am 24. Dezember 2025 würde der legendäre Motörhead-Frontmann Lemmy Kilmister seinen 80. Geburtstag feiern. Nur vier Tage später, am 28. Dezember, jährt sich jedoch leider auch sein Todestag zum zehnten Mal. Um ihrem langjährigen Freund und zu gedenken, hat sich Doro Pesch etwas Besonderes überlegt.

In Erinnerung

„Ich möchte etwas für Lemmy machen“, berichtet Doro im Interview mit The Metal Voice von ihrem Vorhaben und erklärt, dass dies bereits in Arbeit ist. „Das Album heißt ROCK TO DEATH und erscheint im September. Ich möchte alle unsere Duette veröffentlichen. Wir haben ein paar Duette zusammen gemacht, zum Beispiel ‘It Still Hurts‘’und ‘Love Me Forever’ – ein Motörhead-Klassiker, und ‘Alone Again’. Und dann habe ich ein paar Motörhead-Cover gemacht, zum Beispiel ‘Ace Of Spades’ und natürlich ‘Rock ’N’ Roll’. Ich bin gerade dabei, das in Erinnerung an Lemmy Kilmister zusammenzustellen.“

Auf die Frage, ob es unveröffentlichte Aufnahmen gebe, die sie mit Lemmy gemacht hat, antwortet Doro: „Eigentlich handelt es sich bei all dem um ziemlich unterschiedliche Versionen von denen, die man auf den Platten finden kann.“ Entdeckt habe sie die Aufnahmen in einer Tasche, die sie „lange nicht geöffnet“ hatte. Dabei kam ihr die Idee zum Album, das „viele unveröffentlichte Mixe und Tracks“ enthalten soll. „Als wir unsere ersten Duette ‘Love Me Forever’ und ‘Alone Again’ aufgenommen haben, hatten wir, glaube ich, zehn Mixe und konnten uns nicht entscheiden, welcher der beste ist.“

Einen Whiskey-Cola bitte!

„Ich möchte eine Vinyl herausbringen, so eine Picture Disc-Vinyl, und vielleicht eine CD, aber auf jeden Fall eine Picture Disc-Vinyl.“ Dann hat sich Doro noch etwas sehr Spezielles überlegt: „Eine mit Flüssigkeit gefüllte Vinyl mit, ihr wisst ja, Lemmys Lieblingsgetränk war Whiskey und Cola, also wird es wahrscheinlich Jack Daniel’s und Cola.“ Derzeit werde geprüft, ob die Idee umsetzbar ist. „Aber ich denke, es gibt einen Weg. Wir haben eine Firma gefunden. Das ist dann etwas ganz Besonderes. Und man kann tatsächlich ein kleines Loch hineinmachen und es testen. Es ist definitiv Jack Daniel’s und Cola. Das ist also für Leute, die wirklich wissen wollen, was da drin ist.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

The product display was implemented using the affiliate-toolkit WordPress plugin.