Doro Pesch erzählt, wie Lemmy Kilmister sie gerettet hat

In einem Interview mit Loudwire zu ihrem neuen Album CONQUERESS – FOREVER STRONG AND PROUD wurde Doro Pesch gefragt, wie der Metal sie in schweren Zeiten schon gerettet hat. Daraufhin erzählt die Musikerin von ihrer besonderen Freundschaft mit Lemmy Kilmister von Motörhead.

Metal als Lebensretter

Empfehlung der Redaktion Billy Graziadei von Biohazard rettet Mädchen vor Ertrinken Crossover, Hardcore Biohazard-Frontmann Graziadei wird momentan als Held gefeiert, weil er vor einigen Tagen zwei junge Menschen vor dem Ertrinken gerettet hat. „Metal hat mein Leben schon oft gerettet. Einmal war ich besonders traurig wegen meinem Vater, den ich sehr liebe. Ich hatte einen coolen Vater. Er war Lkw-Fahrer und mein bester Freund“ erzählt Pesch. „Als er starb, nachdem er lange krank gewesen ist, traf mich das hart. Ich war mir nicht sicher, ob ich weitermachen würde, und dann bekam ich einen Anruf von Lemmy von Motörhead. Wir waren immer befreundet, und einen Tag, nachdem es passiert war, rief er mich an“ erklärt die Sängerin.

Schutzengel Lemmy

Empfehlung der Redaktion Phil Campbell: Geliebte Riffs Rock Das mit seinen drei Söhnen betriebene kleine Nebenprojekt Phil Campbell & The Bastard Sons veröffentlichte kürzlich sein mittlerweile drittes Album. Sie erzählt weiter: „Ich ging ran und sagte, dass es mir nicht so gut gehe und mein Vater gerade gestorben war. Er sagte ‚Doro, ich habe davon gehört, lass uns später mal zusammen was machen.‘ Ich war mir nicht sicher, ob ich dazu in der Lage war. Lemmy sagte ‚Komm, wir machen etwas zusammen. Wir gehen ins Studio‘, und ein paar Wochen später flog ich nach L.A., um unser erstes Duett aufzunehmen.

Es war mein erstes Duett überhaupt, und es war einer meiner liebsten Klassiker, ‘Love Me Forever’ von Motörhead. Später schrieb Lemmy einen anderen Song namens ‘Alone Again’, und diese beiden Lieder nahmen wir im Studio auf. Wir verbrachten Woche um Woche zusammen und er war definitiv mein Schutzengel“ meint Pesch.

„Er hat mich gerettet und er stellte sicher, dass ich in einem guten Mindset war. Wir hatten tolle Gespräche miteinander. Ich muss sagen, in der ganzen Metal-Gemeinschaft war Lemmy mein bester Freund“, beendet Doro Pesch die rührende Geschichte.

Doros neues Album ist ab dem 27. Oktober erhältlich.

