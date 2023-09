Billy Graziadei von Biohazard rettet Mädchen vor Ertrinken

Dass ein entspannter Sommertag am Fluss auch ganz schnell ausarten kann, durfte Biohazard-Sänger Billy Graziadei kürzlich erfahren. In einem Instagram-Post beschreibt er den Vorfall, der ohne ihn auch tödlich hätte ausgehen können.

Eine Rettungsaktion nach der anderen

Der Musiker schreibt: „Der Sohn eines Kumpels hat mich heute angeblickt, während er über den reißenden Kern (ein Fluss in Kalifornien – Anm.d.A.) schwamm, weil er Hilfe brauchte. Ich bin sofort und ohne zu zögern reingesprungen und hab ihn ans Ufer gebracht."

Das allein ist schon eine Heldentat, aber es ist noch nicht alles. Graziadei erzählt weiter: „Als ich am Ufer war, voller Adrenalin, habe ich mitten im Fluss ein Mädchen gesehen, das mich anvisiert hatte. Ich habe ihr zugerufen, ob sie okay ist, und sie hat ‚nein‘ geschrien. Ich bin wieder so schnell ich konnte ins Wasser getaucht und zu ihr geschwommen.“

Ans andere Ufer

„Das letzte, was ich gesehen habe, während ich eintauchte, war, dass ihr Kopf unter Wasser ging. Ich bin noch nie in meinem Leben so schnell geschwommen. Als ich bei ihr angelangt war, sagte ich ihr, sie solle sich an meinen Schultern festhalten und sich ausruhen, während ich versuchte, durch die heftige Strömung zu navigieren" so der Frontmann.

„Sie sagte mir, dass ihr schwindelig ist und sie nicht schwimmen kann. Ich entschied nicht noch einmal zu riskieren, die Strömung zu überqueren, sondern sie auf die andere Seite des Flusses zu bringen, damit sie durchatmen und ich sie untersuchen sowie überlegen konnte, was als Nächstes zu tun ist“, erklärt Graziadei.

Laut dem Sänger hatte sich das Mädchen den Kopf gestoßen, als sie mit ihrem Freund auf einem Floß den Fluss herunterpaddelte. Der Freund saß unversehrt und „unbeteiligt“ auf einem Felsvorsprung und machte wohl „keine Anstalten zu helfen“. Er spekuliert, ob der junge Mann unter Schock stand oder einfach „von einer anderen Generation“ stammt.

Erfolgreiche Rettung

Mithilfe des Floßes und einiger anderer Leute wurde das Mädchen sicher an Land gebracht und dort von einer Krankenschwester untersucht, die zufällig auch am Fluss war. Billy Graziadei meint: „Ich bin dankbar, dass ich fokussiert genug war, diese beiden Situationen rechtzeitig zu erkennen.“

Der Musiker erzählt die Geschichte noch mal detaillierter in einem neuen Video auf seinem Instagram-Kanal und sagt, dass er aus der Situation nichts herausholen will, sondern dass „gute Menschen gute Dinge tun“.

