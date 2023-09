Dave Mustaine spricht ungern über seine Zeit bei Metallica

In einem Interview mit Rock Antenne wurde Megadeth-Frontmann Dave Mustaine gefragt, ob er es leid sei, ständig über seine Zeit bei Metallica befragt zu werden. Und obwohl sich der Bandchef normalerweise ziemlich redselig diesbezüglich zeigt, legte seine Antwort eher eine ablehnende Haltung offen.

Die Vergangenheit ruhen lassen

Empfehlung der Redaktion Kings Of Thrash poltern (erneut) gegen Dave Mustaine Thrash Metal Kings Of Thrash spielen Cover-Versionen der ersten beiden Megadeth-Alben, die aus ihrer Sicht deutlich besser sind als die Darbietungen von Dave Mustaine. „Ich rede nicht über meine Zeit bei Metallica. Ich spreche es nicht aktiv an“, sagte Dave. „Wenn es aber jemand anspricht, werde ich die Frage beantworten. Doch normalerweise mache ich mir nicht die Mühe, das Thema anzustoßen. Ich denke, das erweckt in gewisser Weise den Eindruck, dass ich über die Band reden muss, damit ich mich gut fühle. Und das ist nicht der Fall […]. Ich fühle mich gut mit dem, was ich bin […]. Das hat nichts mit den Bands zu tun, in denen ich in der Vergangenheit gespielt habe. Und falls doch, dann würde ich sagen, dass es mir am meisten Freude bereitet hat, bei Panic und Megadeth zu spielen und weniger bei Metallica, weil wir uns viel gestritten haben.“

Empfehlung der Redaktion Dave Mustaine: Kein Ärger zwischen mir & Metallica Thrash Metal Dave Mustaine ist neuerdings auf dem Trip, zu allem und jedem eine positive Einstellung zu haben. Das gilt tatsächlich auch für Metallica. Trotzdem scheint der Musiker aus heutiger Sicht mit positiven Gefühlen an die Zeit bei Metallica zurückzudenken. „Ich habe es geliebt, mit diesen Jungs zu spielen, aber es war nur für eine Saison gedacht. Und ich blicke freudig auf diese Zeit zurück. Früher habe ich das nicht getan, weil ich immer noch verletzt war und meinen Job verloren hatte, aber heute bin ich es. Ich weiß, dass Dinge aus einem bestimmten Grund passieren, egal aus welchem, und mein Verbleib in dieser Band lag nicht in meiner Hand.“

