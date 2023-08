Kings Of Thrash poltern (erneut) gegen Dave Mustaine

Kings Of Thrash, die neu gegründete Band aus den ehemaligen Megadeth-Mitgliedern Jeff Young und Dave Ellefson, spielen seit ihrer Gründung Songs der ersten beiden Megadeth-Alben KILLING IS MY BUSINESS… AND BUSINESS IS GOOD! (1985) und PEACE SELLS… BUT WHO’S BUYING? (1986) live. Doch die Thrash-Metaller wollen künftig zunehmend eigenes Material komponieren, von dem sie versprechen, dass es „besser sein wird als alles, was Megadeth in letzter Zeit gemacht haben.“

Kings Of Thrash: Ein Gewinn für alle?

Empfehlung der Redaktion David Ellefson nimmt ersten Song mit Kings Of Thrash auf Thrash Metal Die beiden einstigen Megadeth-Mitglieder David Ellefson und Jeff Young nehmen derzeit den ersten Kings Of Thrash-Track im Studio auf. In einem Interview mit Metal Edge erklärte Jeff, er habe das Gefühl, Dave Mustaine verachte die Tatsache, dass Kings Of Thrash die Megadeth-Songs besser spielen als Megadeth dies in letzter Zeit getan haben. „Was jetzt passiert, ist ein Gewinn für uns alle – Dave eingeschlossen“, sagte Jeff. „Er verdient Geld mit der Veröffentlichung der Megadeth-Songs, die wir spielen. Dave weiß das, also kennt er uns sehr gut.“

Er hasst, was wir machen. Aber das spielt keine Rolle, denn irgendwann werden wir einen Großteil des Megadeth-Materials aus unserem Set streichen und neue Sachen schreiben. Aber Dave spürt das. Unser eigenes Zeug wird besser sein als alles, was Megadeth in letzter Zeit gemacht haben. Wir spielen alle Megadeth-Songs besser als sie in den vergangenen Jahren zu hören waren. Das sage nicht nur ich – man muss nur die Rezensionen lesen.“

Wann Kings Of Thrash allerdings mit einem eigenen Album auftrumpfen werden, ist indes noch ungewiss. Ein früher Auftritt der Band im Whisky a Go Go in Los Angeles mit Interpretationen der frühenm Megadeth-Songs wurde allerdings – gemäß der Aussage von Jeff – von alteingesessenen Fans sehr gut aufgenommen.

