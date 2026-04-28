Toggle menu

Metal Hammer

 Search

William Shatner holt Dave Lombardo für sein Metal-Album

William Shatner
William Shatner
Foto: Elizabeth Shatner. All rights reserved.
von
‘Star Trek’-Lichtgestalt William Shatner bringt sich und sein Heavy Metal-Album mit weiteren großen Namen noch mehr in Stellung.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Für sein kommendes Heavy Metal-Album hatte William Shatner bereits Judas Priest-Frontmann Rob Halford rekrutiert (metal-hammer.de berichtete). Doch damit nicht genug: Die ‘Raumschiff Enterprise’- und ‘Star Trek’-Legende hat sich weitere Unterstützung geholt, um den sonischen Stahl noch kunstfertiger zu schmieden. So konnte der 95-Jährige mit Disturbed-Bassist John Moyer sowie dem ehemaligen Slayer-Schlagzeuger Dave Lombardo zwei wahre Instanzen des Genres gewinnen.

Namhafter Support

„Neben dem zuvor bestätigten Rob Halford (Judas Priest) offenbart William Shatner jetzt die Verpflichtung von John Moyer von Disturbed, einem der unverkennbarsten und kraftvollsten Bassisten des modernen Hard Rock, sowie von Dave Lombardo, dem ikonischen Drummer, dessen Arbeit mit Slayer half, den Thrash Metal neu zu definieren, und dessen Vermächtnis mit den Misfits seinen Platz in der Rock-Geschichte weiter zementiert hat“, liest sich das zugehörige Statement.

Lombardo gibt diesbezüglich zu Protokoll: „Es war ein wahres Privileg, die Drums für William Shatners ambitioniertes Heavy Metal-Projekt beizusteuern. Echte Künstler sprengen in jedem Alter weiter Grenzen — und diese hier schießt sie in die Erdumlaufbahn.“

Feuer, Präzision, Chaos

Darüber hinaus bringt sich bei dem Album „ein schwergewichtiges Produktions-Team“, ein, welches von Adam Hamilton (L.A. Guns Brian Jownstown Massacre) sowie Brian Perera, dem Präsidenten von Cleopatra Records, geleitet wird. Zusätzlich helfen Produzent Derek Hughes, Gitarrist Marcus Nand sowie Jürgen Engler von Die Krupps. Des Weiteren will William Shatner in Kürze einen weiteren „Rock & Roll Hall Of Fame-Gitarristen“ bestätigen.

Escape From Reality - T-Shirt
Escape From Reality - T-Shirt
von Judas Priest
Für € 13,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Im Februar 2026 hatte hatte der Schauspieler ein Album mit sage und schreibe „35 sorgfältig ausgewählten Metal-Ikonen“ angekündigt. Darauf will der Kanadier „zu gleichen Teilen Donner, Theater und furchtlose Experimente“ präsentieren. Der Ansatz von William Shatner war stets, seine Spoken Words mit cineastischer Atmosphäre zu verbinden. „Dieser neue Longplayer erhöht das Risiko sogar noch mehr: Mehr Künstler, mehr Verzerrung, mehr Theater — und ein härterer Aufschlag.“ Weiter gab Shatner zu Protokoll: „Im Metal konnte die Vorstellungskraft schon immer laut werden. Diese Platte ist eine Versammlung von Kräften — jeder Künstler bringt sein Feuer, seine Präzision, sein Chaos. Ich habe sie auserkoren, weil sie etwas zu sagen haben. Und Metal erfordert Ehrlichkeit.“

Facebook Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Facebook
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Den Anstoß für diese Scheibe war Williams Beteiligung am neuen Nuclear Messiah-Werk BLACK FLAME, wofür er ein Intro mit Ex-Megadeth-Gitarrist Chris Poland einsprach. „Mein ganzes Leben habe ich damit verbracht, Wirklichkeit und Fiktion zu erforschen“, kommentierte William Shatner. „Jetzt betrete ich mit meinem neuen Heavy Metal-Projekt wieder einmal unbekanntes Terrain. Ich covere Black Sabbath, Judas Priest und Iron Maiden. Außerdem gibt es eine Reihe neuer Stücke, die mein Team geschrieben hat. Das ganze Projekt soll dieses Jahr kommen. Ich hoffe, ihr schließt euch mir bei meinen Erkundungen an.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Album Dave Lombardo Disturbed Heavy Metal John Moyer Raumschiff Enterprise slayer Star Trek William Shatner
Kreator: 40 Jahre PLEASURE TO KILL
1986_kreator-pleasure-to-kill-q
Exakt vier Jahrzehnte ist es nun her, dass Kreator ihr Zweitwerk PLEASURE TO KILL veröffentlichten. Ein Rückblick.
1986 war ein Jahr, in dem Thrash Metal endgültig explodierte. MASTER OF PUPPETS (Metallica), REIGN IN BLOOD (Slayer), ETERNAL DEVASTATION (Destruction) - Klassiker, die heute wie Monumente im Genre stehen. Mitten in diesem Ausnahmejahr veröffentlichte ein kleiner Haufen junge Musiker aus Essen ihr zweites Album unter dem Namen Kreator: PLEASURE TO KILL. Ein Werk, das nicht nur den deutschen Thrash schärfer, schneller und kompromissloser machte, sondern auch die Grenzen zum Death Metal aufstieß - lange, bevor diese Schubladen überhaupt klar definiert waren. Zwischen Thrash und Death: ein Album aus einer Zeit ohne Grenzen Kreator waren 1986 noch weit davon entfernt,…
Weiterlesen
Zur Startseite