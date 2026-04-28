Für sein kommendes Heavy Metal-Album hatte William Shatner bereits Judas Priest-Frontmann Rob Halford rekrutiert (metal-hammer.de berichtete). Doch damit nicht genug: Die ‘Raumschiff Enterprise’- und ‘Star Trek’-Legende hat sich weitere Unterstützung geholt, um den sonischen Stahl noch kunstfertiger zu schmieden. So konnte der 95-Jährige mit Disturbed-Bassist John Moyer sowie dem ehemaligen Slayer-Schlagzeuger Dave Lombardo zwei wahre Instanzen des Genres gewinnen.

Namhafter Support

„Neben dem zuvor bestätigten Rob Halford (Judas Priest) offenbart William Shatner jetzt die Verpflichtung von John Moyer von Disturbed, einem der unverkennbarsten und kraftvollsten Bassisten des modernen Hard Rock, sowie von Dave Lombardo, dem ikonischen Drummer, dessen Arbeit mit Slayer half, den Thrash Metal neu zu definieren, und dessen Vermächtnis mit den Misfits seinen Platz in der Rock-Geschichte weiter zementiert hat“, liest sich das zugehörige Statement.

Lombardo gibt diesbezüglich zu Protokoll: „Es war ein wahres Privileg, die Drums für William Shatners ambitioniertes Heavy Metal-Projekt beizusteuern. Echte Künstler sprengen in jedem Alter weiter Grenzen — und diese hier schießt sie in die Erdumlaufbahn.“

Feuer, Präzision, Chaos

Darüber hinaus bringt sich bei dem Album „ein schwergewichtiges Produktions-Team“, ein, welches von Adam Hamilton (L.A. Guns Brian Jownstown Massacre) sowie Brian Perera, dem Präsidenten von Cleopatra Records, geleitet wird. Zusätzlich helfen Produzent Derek Hughes, Gitarrist Marcus Nand sowie Jürgen Engler von Die Krupps. Des Weiteren will William Shatner in Kürze einen weiteren „Rock & Roll Hall Of Fame-Gitarristen“ bestätigen.

Im Februar 2026 hatte hatte der Schauspieler ein Album mit sage und schreibe „35 sorgfältig ausgewählten Metal-Ikonen“ angekündigt. Darauf will der Kanadier „zu gleichen Teilen Donner, Theater und furchtlose Experimente“ präsentieren. Der Ansatz von William Shatner war stets, seine Spoken Words mit cineastischer Atmosphäre zu verbinden. „Dieser neue Longplayer erhöht das Risiko sogar noch mehr: Mehr Künstler, mehr Verzerrung, mehr Theater — und ein härterer Aufschlag.“ Weiter gab Shatner zu Protokoll: „Im Metal konnte die Vorstellungskraft schon immer laut werden. Diese Platte ist eine Versammlung von Kräften — jeder Künstler bringt sein Feuer, seine Präzision, sein Chaos. Ich habe sie auserkoren, weil sie etwas zu sagen haben. Und Metal erfordert Ehrlichkeit.“

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Den Anstoß für diese Scheibe war Williams Beteiligung am neuen Nuclear Messiah-Werk BLACK FLAME, wofür er ein Intro mit Ex-Megadeth-Gitarrist Chris Poland einsprach. „Mein ganzes Leben habe ich damit verbracht, Wirklichkeit und Fiktion zu erforschen“, kommentierte William Shatner. „Jetzt betrete ich mit meinem neuen Heavy Metal-Projekt wieder einmal unbekanntes Terrain. Ich covere Black Sabbath, Judas Priest und Iron Maiden. Außerdem gibt es eine Reihe neuer Stücke, die mein Team geschrieben hat. Das ganze Projekt soll dieses Jahr kommen. Ich hoffe, ihr schließt euch mir bei meinen Erkundungen an.“

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