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William Shatner holt Rob Halford für Judas Priest-Klassiker

William Shatner
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Foto: Elizabeth Shatner. All rights reserved.
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Mit William Shatner und Rob Halford tun sich zwei Legenden auf ihrem Gebiet für eine Kollaboration zusammen.
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‘Star Trek’- und ‘Raumschiff Enterprise’-Ikone William Shatner hatte kürzlich bereits ein neues Studioalbum angekündigt, auf dem er sich harten Klängen widmet. Nun hat der 95-Jährige einen musikalischen Stargast preisgegeben: Kein Geringerer als Metal-Gott Rob Halford höchstpersönlich unterstützt den Schauspieler bei dessen Neuinterpretation des Judas Priest-Klassikers ‘You’ve Got Another Thing Comin’’.

Mit 95 ist noch lange nicht Schluss

„Mich haben die Energie und das Storytelling des Heavy Metal schon immer angezogen“, erläutert William Shatner. „Mit Rob Halford bei diesem Track zusammenzuarbeiten, erweckt diese Intensität auf eine Weise zum Leben, die sich sowohl zeitlos als auch komplett neu anfühlt.“ Brian Perera, Gründer und Chef von Cleopatra Records, merkt zudem an: „Ich fühle mich geehrt, ein Teil eines weiteren Kapitels von William Shatners musikalischer Reise zu sein und es zu zelebrieren, dass er lauter, härter und heavier wird als jemals zuvor.“

Des Weiteren ergänzt das Judas Priest-Organ: „‚One life, I’m gonna live it up!‘ [Erste Zeile aus ‘You’ve Got Another Thing Comin’, auf Deutsch: Man hat nur ein Leben, also lasse ich die Puppen tanzen — Anm.d.A.] William Shatner macht mutig mehr als jemals zuvor. Und ich fühle mich geehrt, diese Botschaft mit ihm zu untermauern — ‚Taking flight I said I’ll never get enough!‘ [Zweite Zeile aus ‘You’ve Got Another Thing Comin’, auf Deutsch: Ich ergreife die Flucht, ich sagte, ich kriege nie genug — Anm.d.A.]

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„Mehr Künstler, mehr Verzerrung, mehr Theater.“

Im Februar 2026 hatte hatte der Schauspieler ein Album mit sage und schreibe „35 sorgfältig ausgewählten Metal-Ikonen“ angekündigt. Darauf will der Kanadier „zu gleichen Teilen Donner, Theater und furchtlose Experimente“ präsentieren. Der Ansatz von William Shatner war stets, seine Spoken Words mit cineastischer Atmosphäre zu verbinden. „Dieser neue Longplayer erhöht das Risiko sogar noch mehr: Mehr Künstler, mehr Verzerrung, mehr Theater — und ein härterer Aufschlag.“ Weiter gab Shatner zu Protokoll: „Im Metal konnte die Vorstellungskraft schon immer laut werden. Diese Platte ist eine Versammlung von Kräften — jeder Künstler bringt sein Feuer, seine Präzision, sein Chaos. Ich habe sie auserkoren, weil sie etwas zu sagen haben. Und Metal erfordert Ehrlichkeit.“

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Den Anstoß für diese Scheibe war Williams Beteiligung am neuen Nuclear Messiah-Werk BLACK FLAME, wofür er ein Intro mit Ex-Megadeth-Gitarrist Chris Poland einsprach. „Mein ganzes Leben habe ich damit verbracht, Wirklichkeit und Fiktion zu erforschen“, kommentierte William Shatner. „Jetzt betrete ich mit meinem neuen Heavy Metal-Projekt wieder einmal unbekanntes Terrain. Ich covere Black Sabbath, Judas Priest und Iron Maiden. Außerdem gibt es eine Reihe neuer Stücke, die mein Team geschrieben hat. Das ganze Projekt soll dieses Jahr kommen. Ich hoffe, ihr schließt euch mir bei meinen Erkundungen an.“


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Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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