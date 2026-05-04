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Judas Priest: Ist das nächste Album bald fertig?

Judas Priest @ Olympiahalle München, 13.7.2025
Judas Priest @ Olympiahalle München, 13.7.2025
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
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Wie Richie Faulkner in einem Radiointerview verriet, kommen die Arbeiten am nächsten Album von Judas Priest gut voran.
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Das aktuelle Album von Judas Priest, INVINCIBLE SHIELD (2024), liegt bereits ein Weilchen zurück. Zu Recht fragen sich einige Fans deshalb, wann mit dem nächsten Werk der Heavy Metal-Legenden zu rechnen sei. Im Interview mit dem Radioformat ‘Meltdown’ auf WRIF spricht Gitarrist Richie Faulkner nun Klartext und verrät, die Band würde bereits seit längerem an einem Nachfolger arbeiten. Auch den Stand des Fortschritts verkündet der Musiker.

In den letzten Zügen

„Wir haben uns im Februar in der Nähe von Nashville getroffen und das Gleiche gemacht wie bei FIREPOWER (2018 – Anm.d.A.). Wir haben uns einfach getroffen und die Schlagzeugspuren gemeinsam aufgenommen“, antwortete Faulkner auf die Frage wie es um ein kommendes Album von Judas Priest stünde. „Bei INVINCIBLE SHIELD konnten wir das aufgrund der damaligen Beschränkungen nicht tun – die Corona-Beschränkungen waren gerade erst aufgehoben worden.

Und wir waren auf Tour, also mussten wir die entsprechenden Aufnahmen darum herum planen. Das war also etwas anders. Aber wir haben uns getroffen und die Grundlagen für das Album außerhalb von Nashville aufgenommen. Schlagzeug, Bass und Gitarren sind also im Kasten. Die Gitarrensoli habe ich in meinem Heimstudio eingespielt. Es geht voran. Wir haben die Basis dafür. Und ja, es klingt wirklich cool.“

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Wann das Album allerdings erscheinen könnte, kommentierte Faulkner nicht. Judas Priest sorgten in den vergangenen Wochen und Monaten vor allem abseits der Musik für Schlagzeilen. Die Dokumentation ‘The Ballad Of Judas Priest’ feierte im Februar auf der 76. Berlinale ihre Premiere. Diese ist unter der Regie von Rage Against The Machine-Gitarrist Tom Morello und Musikjournalist Sam Dunn entstanden und gewährt Einblicke auf die bald sechs Dekaden währende Bandkarriere.


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Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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