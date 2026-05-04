Ende 2025 erklärte Ex-Type O Negative-Drummer Johnny Kelly im Gespräch mit Sh!t Talk Reviews, dass derzeit ein Live-Album entsteht, das noch 2026 erscheinen soll. Außerdem wird das Erfolgsalbum OCTOBER RUST in diesem Jahr 30 Jahre alt, was auch auf die eine oder andere Weise gefeiert werden soll.

Im Interview mit Loaded Radio hat Kelly nun verraten, dass er kürzlich eine Kassette mit einem unveröffentlichten Song aus den Songwriting-Sessions für ebendiese Platte entdeckt hat. „Ich habe vor Kurzem einen ganzen Stapel Kassetten ausgegraben und dabei jede Menge Material gefunden – Demos. Ich habe sogar einen Song gefunden, den wir nie verwendet haben.“

Ausgeschlachtet

Zur Zeit der Entstehung seien CDs für Studioarbeiten noch nicht Standard gewesen. Demnach habe Johnny Kelly „einen Haufen Referenzkassetten von Demos und so. Die hörte ich mir einfach an und stieß dabei auf den Song. Teile davon wurden ausgeschlachtet und für andere Songs verwendet, zum Beispiel für ‘Life Is Killing Me’. Aber es ist ein vollständiger Song.“

Was die Möglichkeit einer Veröffentlichung des betreffenden Songs in absehbarer Zeit angeht, erklärt der Musiker: „Damals war der Song nicht stark genug für OCTOBER RUST. Und selbst wenn wir OCTOBER RUST heute veröffentlichen würden, würde er es nicht auf das Album schaffen. Ihn aber 30 Jahre später als Bonus-Track zu veröffentlichen – allein dafür lohnt es sich. Jetzt müssten wir nur noch eine gute Übertragung von der Kassette hinbekommen, ein gutes Mastering hinbekommen und den Song gut klingen lassen.“

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Anlässlich des Jubiläums bringt Kelly die Möglichkeit einer Box-Set-Veröffentlichung ins Gespräch. Allerdings äußert er Bedenken hinsichtlich des Zeitpunkts angesichts des bereits angekündigten Live-Platte: „Dieses Jahr ist der 30. Jahrestag von OCTOBER RUST, aber ich weiß nicht, ob es klug ist, das Live-Album und gleichzeitig eine Box-Set-Veröffentlichung für OCTOBER RUST herauszubringen. Vielleicht, ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Aber im Moment höre ich mir einfach meine Kassetten an und schaue, was ich habe.“

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