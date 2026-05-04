Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Disturbed: John Moyer ist seit einem Jahr nüchtern

Disturbed @ Zenith München, 25.4.2019
Disturbed @ Zenith München, 25.4.2019
Foto: Daniela Adelfinger. All rights reserved.
von
Disturbed-Bassist John Moyer ist seit einem Jahr nüchtern. Nun will er ein Vorbild für andere sein, die mit Alkoholproblemen kämpfen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Alkohol und Metal haben eine nicht immer gesunde Beziehung. Das musste Disturbed-Bassist John Moyer am eigenen Leib erfahren. Wie der Musiker erklärte, habe er seit seinen Teenagertagen regelmäßig  getrunken. Bis jetzt, denn laut eigener Aussage hat Moyer vor einem Jahr allen Rauschmitteln den Rücken gekehrt. Mit Erfolg.

Der Entzug ist geglückt

„Mir war gar nicht bewusst, wie sehr ich mich selbst zurückgehalten habe“, erklärte Moyer in einem Video in den Sozialen Medien. „Ich habe getrunken, um den Problemen zu entfliehen, die durch meinen Alkoholkonsum entstanden sind. Es ist ein seltsamer Teufelskreis. Und ich bin froh, dass ich ihn durchbrechen konnte.

Das Wichtigste ist, daran zu wachsen. Ich teile das nicht, um Gratulationen oder Ähnliches zu bekommen, sondern weil ich es wichtig finde, dass jeder, der mit Alkohol- und Drogenmissbrauch zu kämpfen hat, es schaffen kann. Wenn ich es geschafft habe, glaube ich fest daran, dass es jeder schaffen kann. Es gibt Hilfe. Wenn ihr nach dem sucht, was ich gefunden habe, könnt ihr mir schreiben.

 

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an

 

Ein Beitrag geteilt von John Moyer (@johnmoyerbass)

Ich musste einen Weg finden, aber ich habe ihn gefunden und bin dadurch viel glücklicher. Meine Familie, meine Freunde und meine Bandkollegen sind glücklicher. Und jetzt kann ich mich mit meinen Fans austauschen. Auf eine Art und Weise, wie ich es vorher nie konnte, weil ich einfach nicht zufrieden mit mir selbst und meinem Aussehen war. Ich hatte kein Selbstvertrauen.

Disturbed Herren T-Shirt Schwarz Schwarz Gr. L, Schwarz
Disturbed Herren T-Shirt Schwarz Schwarz Gr. L, Schwarz
von Disturbed
Für € 26,99 bei Amazon kaufen

Es spielten viele Dinge eine Rolle und das ist ein wichtiger Grund, warum ihr mich jetzt so viel öfter in den Sozialen Medien seht – weil ich das Gefühl habe, etwas beitragen zu können. Und ich liebe es. Ich habe Liebe im Herzen und liebe euch alle, und es ist eine ganz andere Welt für mich. Und ich bin sehr dankbar für diese Chance.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Tom Lubowski schreibt für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Alkohol Disturbed Entzug John Moyer Metal Selbstbewusstsein Soziale Medien Video
Metal-Helden in Videospielen
Metallica-Fortnite_Epic Games
Joakim Brodén als Commander eines Kriegsschiffs in ‘World Of Warships’ – das passt wie die Metal-Faust aufs Auge. Wir schaffen einen kleinen Überblick über seine Vorgänger, Vorbilder und Veteranen aus anderen Spielereihen.
Lemmy Kilmister in ‘Motörhead’ (1992) Eine heute vergessene Kuriosität aus der goldenen Zeit der 2D-Pixel-Klopper: In ‘Motörhead’ steuert ihr Lemmy Kilmister höchstselbst. Als Comic-Version der Rock-Ikone bewegt ihr euch durch düstere Gassen, Wildwest-Welten, verwunschene Kathedralen und Techno-Clubs; im Stil von Spieleklassikern wie ‘Streets Of Rage’ oder ‘Double Dragon’ verprügelt ihr alle Hip-Hopper, Cowboys und Vampire, die sich euch in den Weg stellen – selbstverständlich mit eurer Gitarre. Schön: Sammelt ihr unterwegs genug Jack Daniel’s, besiegt Lemmy seine Gegner mit Whiskey-Atem. In Bonus-Levels schwingt ihr euch aufs Motorrad, um Münzen zu sammeln, zerlegt Hotelzimmer und hängt euch ans Ende des Tresens,…
Weiterlesen
Zur Startseite