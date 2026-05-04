Alkohol und Metal haben eine nicht immer gesunde Beziehung. Das musste Disturbed-Bassist John Moyer am eigenen Leib erfahren. Wie der Musiker erklärte, habe er seit seinen Teenagertagen regelmäßig getrunken. Bis jetzt, denn laut eigener Aussage hat Moyer vor einem Jahr allen Rauschmitteln den Rücken gekehrt. Mit Erfolg.

Der Entzug ist geglückt

„Mir war gar nicht bewusst, wie sehr ich mich selbst zurückgehalten habe“, erklärte Moyer in einem Video in den Sozialen Medien. „Ich habe getrunken, um den Problemen zu entfliehen, die durch meinen Alkoholkonsum entstanden sind. Es ist ein seltsamer Teufelskreis. Und ich bin froh, dass ich ihn durchbrechen konnte.

Das Wichtigste ist, daran zu wachsen. Ich teile das nicht, um Gratulationen oder Ähnliches zu bekommen, sondern weil ich es wichtig finde, dass jeder, der mit Alkohol- und Drogenmissbrauch zu kämpfen hat, es schaffen kann. Wenn ich es geschafft habe, glaube ich fest daran, dass es jeder schaffen kann. Es gibt Hilfe. Wenn ihr nach dem sucht, was ich gefunden habe, könnt ihr mir schreiben.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von John Moyer (@johnmoyerbass)

Ich musste einen Weg finden, aber ich habe ihn gefunden und bin dadurch viel glücklicher. Meine Familie, meine Freunde und meine Bandkollegen sind glücklicher. Und jetzt kann ich mich mit meinen Fans austauschen. Auf eine Art und Weise, wie ich es vorher nie konnte, weil ich einfach nicht zufrieden mit mir selbst und meinem Aussehen war. Ich hatte kein Selbstvertrauen.

Es spielten viele Dinge eine Rolle und das ist ein wichtiger Grund, warum ihr mich jetzt so viel öfter in den Sozialen Medien seht – weil ich das Gefühl habe, etwas beitragen zu können. Und ich liebe es. Ich habe Liebe im Herzen und liebe euch alle, und es ist eine ganz andere Welt für mich. Und ich bin sehr dankbar für diese Chance.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.