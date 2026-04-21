Rock und Metal befinden sich offensichtlich im Aufwind. Denn: Immer mehr Lieder mit (mehr oder weniger) harten Gitarren kommen in einen exklusiven Club. Und zwar geht es um Songs mit mehr als einer Milliarde Streams bei Spotify. So konnten neuerdings System Of A Down mit einem weiteren Stück die Meilenstein-Marke knacken. Nach ‘Chop Suey!‘ und ‘Toxicity’ haben Serj Tankian und Co. nun mit ‘Lonely Day’ nachgelegt.

Tolle Leistung

Doch damit nicht genug: Disturbed durften dem „Billions Club“ bei Spotify kürzlich ebenfalls beitreten. Allerdings vollbrachte es das Quartett um David Draiman nicht mit einer eigenen Komposition, sondern dem Simon & Garfunkel-Cover ‘The Sound Of Silence’. Des Weiteren gesellen sich die Debütanten Soundgarden (mit ‘Black Hole Sun’) dazu, während Foo Fighters (nach ‘Everlong’) mit ‘The Pretender’, Three Days Grace (nach ‘I Hate Everything About You’) mit ‘Animal I Have Become’ und Red Hot Chili Peppers (nach ‘Under The Bridge’, ‘Scar Tissue’, ‘Californication’, ‘Can’t Stop’, ‘Otherside’ und ‘Snow (Hey Oh)’) mit ‘Dani California’ weitere Songs unterbrachten.

Es folgt eine komplette Auflistung aller Rock- und Metal-Tracks (basierend auf einem Artikel von ThePRP), die mehr als eine Milliarde Streams bei Spotify verbuchen konnten (Neuzugänge sind gefettet):

3 Doors Down ‘Kryptonite’

AC/DC ‘Back In Black’

AC/DC ‘Highway To Hell’

AC/DC ‘Thunderstruck’

AC/DC ‘You Shook Me All Night Long’

Aerosmith ‘Dream On’

Aerosmith ‘I Don’t Want To Miss A Thing’

Audioslave ‘Like A Stone’

Black Sabbath ‘Paranoid’

Bon Jovi ‘Livin’ On A Prayer’

Bon Jovi ‘You Give Love A Bad Name’

Boston ‘More Than A Feeling’

Disturbed ‘The Sound Of Silence’ (Simon & Garfunkel-Cover)

Evanescence ‘Bring Me To Life’

Foo Fighters ‘Everlong’

Foo Fighters ‘The Pretender’

Green Day ‘American Idiot’

Green Day ‘Basket Case’

Green Day ‘Boulevard Of Broken Dreams’

Green Day ‘Good Riddance (Time Of Your Life)’

Green Day ‘Wake Me Up When September Ends’

Guns N’ Roses ‘Knockin’ On Heaven’s Door’

Guns N’ Roses ‘November Rain’

Guns N’ Roses ‘Paradise City’

Guns N’ Roses ‘Sweet Child O’ Mine’

Guns N’ Roses ‘Welcome To The Jungle’

Hoobastank ‘The Reason’

Journey ‘Don’t Stop Believin’’

Kiss ‘I Was Made For Lovin’ You’

Queen ‘Another One Bites The Dust’

Queen ‘Bohemian Rhapsody’

Queen ‘Crazy Little Thing Called Love’

Queen ‘Don’t Stop Me Now’

Queen ‘Killer Queen’

Queen ‘Somebody To Love’

Queen ‘Under Pressure’ (mit David Bowie)

Queen ‘We Will Rock You’

Led Zeppelin ‘Stairway To Heaven’

Linkin Park ‘Faint’

Linkin Park ‘In The End’

Linkin Park ‘One Step Closer’

Linkin Park ‘Numb’

Linkin Park/Jay-Z ‘Numb / Encore’

Linkin Park ‘Somewhere I Belong’

Linkin Park ‘What I’ve Done’

Limp Bizkit ‘Break Stuff’

Metallica ‘Enter Sandman’

Metallica ‘Master Of Puppets’

Metallica ‘Nothing Else Matters’

Måneskin ‘Beggin’’

Måneskin ‘I Wanna Be Your Slave’

My Chemical Romance ‘Teenagers’

My Chemical Romance ‘Welcome To The Black Parade’

Nickelback ‘How You Remind Me’

Nirvana ‘Come As You Are’

Nirvana ‘Heart-Shaped Box’

Nirvana ‘Smells Like Teen Spirit’

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Papa Roach ‘Last Resort’

Pink Floyd ‘Another Brick In The Wall, Pt. 2’

Pink Floyd ‘Wish You Were Here’

Rage Against The Machine ‘Killing In The Name’

Red Hot Chili Peppers ‘Californication’

Red Hot Chili Peppers ‘Dani California’

Red Hot Chili Peppers ‘Can’t Stop’

Red Hot Chili Peppers ‘Otherside’

Red Hot Chili Peppers ‘Scar Tissue’

Red Hot Chili Peppers ‘Snow (Hey Oh)’

Red Hot Chili Peppers ‘Under The Bridge’

Scorpions ‘Winds Of Change’

Skillet ‘Monster’

Slipknot ‘Duality’

Soundgarden ‘Black Hole Sun’

Survivor ‘Eye Of The Tiger’

System Of A Down ‘Chop Suey!’

System Of A Down ‘Toxicity’

System Of A Down ‘Lonely Day’

The Clash ‘Should I Stay Or Should I Go’

The Offspring ‘The Kids Aren’t Alright’

The Offspring ‘You’re Gonna Go Far, Kid’

The Rolling Stones ‘Paint It, Black’

The White Stripes ‘Seven Nation Army’

Three Days Grace ‘I Hate Everything About You’

Three Days Grace ‘Animal I Have Become’

Van Halen ‘Jump’

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.