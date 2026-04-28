Wer sowohl laute Gitarrenmusik und Fußball liebt, muss sich in diesem Sommer mitunter entscheiden und klare Prioritäten setzen. Denn die Fußball-WM steht an: Vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 spielen die qualifizierten Nationalmannschaften des Erdballs in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten von Amerika um den FIFA-WM-Pokal. Und da in diesem Zeitraum auch einige große Liveshows stattfinden, lohnt es sich, den Spielplan mit dem Konzertkalender abzugleichen.

Sweet Fußball O’ Mine

Dabei zeigt sich: Um zwei Begegnungen der Elf von Nationaltrainer Julian Nagelsmann geht es auf jeden Fall. Und zwar wäre da einerseits das zweite Gruppenspiel am 20. Juni 2026 gegen die Elfenbeinküste — denn an diesem Abend treten die Böhsen Onkelz auf. Allerdings betrifft das nur die österreichischen Fans, denn Kevin Russell und Co. gastieren da im Wiener Ernst-Happel-Stadion.

Brisanter ist jedoch das dritte, letzte und womöglich entscheidende Gruppenspiel gegen Ecuador: Die deutsche Nationalmannschaft muss am 25. Juni ran. Damit in Konflikt steht das (nach dem 23. Juni) zweite Guns N’ Roses-Stelldichein in der Berliner Uber Arena. Womöglich gibt es gar wegen dieser Überschneidung noch Tickets für Axl Rose, Slash, Duff McKagan, Dizzy Reed, Richard Fortus und Isaac Carpenter.

Deutsch-Rocker vs. Deutsch-Kicker

Sollten Offensivkünstler Florian Wirtz und Co. die Vorrunde der Fußball-WM überstehen (alles andere als Platz 1 in dieser Gruppe wäre eine große Überraschung) und auch das anschließende Sechzehntelfinale für sich entscheiden können, kommt es am 4. Juli auf der einen Seite erneut zu einem Konflikt mit den Böhsen Onkelz und auf der anderen Seite mit ZZ Top. Denn die Deutsch-Rocker spielen an jenem Abend im Frankfurter Deutsche Bank Park auf, während die Boogie-Rocker auf der Waldbühne in Northeim ihre Verstärker aufdrehen.

Ansonsten kommen sich die Deutschland-Spiele bei dieser Fußball-WM und Live-Konzerte (beispielsweise die Gastspiele von System Of A Down am 8. Juli im Berliner Olympiastadion sowie am 10. Juli im Düsseldorfer Open Air) nicht ins Gehege. Mit ein paar Partien anderer Länder könnte es (bei entsprechender Zuneigung) allerdings Probleme geben. Hierbei empfiehlt es sich in unsere Auflistung unten zu schauen. Für Fans von Iron Maiden und Metallica gibt es Entwarnung — deren anstehende Liveshows steigen allesamt bereits vor der Fußball-WM.

Guns N’ Roses:

23. Juni, Berlin, Uber Arena: Portugal gegen Usbekistan, England gegen Ghana

25. Juni, 2026 Berlin, Uber Arena: Deutschland gegen Ecuador

11. Juni, München, Allianz Arena: Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika

12. Juni, München, Allianz Arena: Kanada gegen Bosnien-Herzegowina

17. Juni, München, Allianz Arena: Portugal gegen Kongo, England gegen Kroatien

13. Juni, Leipzig, Red Bull Arena: Katar gegen Schweiz

20. Juni,Wien, Ernst-Happel-Stadion: Deutschland gegen Elfenbeinküste , Niederlande gegen Schweden

, Niederlande gegen Schweden 27. Juni, Nürnberg, Max-Morlock-Stadion: Panama gegen England, Kroatien gegen Ghana

04. Juli, Frankfurt, Deutsche Bank Park: Mögliches Achtelfinale mit deutscher Beteiligung

ZZ Top:

4. Juli, Northeim, Waldbühne: Mögliches Achtelfinale mit deutscher Beteiligung

(Mögliche) Spiele der deutschen Nationalmannschaft:

Vorrunde gegen Curaçao: 14. Juni

Vorrunde gegen Elfenbeinküste: 20. Juni

Vorrunde gegen Ecuador: 25. Juni

Sechzehntelfinale: 29. Juni

Achtelfinale: 4. Juli

Viertelfinale: 9. Juli

Halbfinale: 14. Juli

Spiel um Platz 3: 18. Juli

Finale: 19. Juli

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.