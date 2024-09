Rammstein-Gitarrist Paul Landers soll einer unbestätigten Meldung zufolge verraten haben, dass die Band die nächsten zwei Jahre eine Pause einlegt.

Rammstein waren dieses Jahr mal wieder auf großer Stadiontournee. Einem Gerücht zufolge wollen Till Lindemann und Co. nun aber eine Pause einlegen. Wie die Instagram-Seite ‘Rammstein Belgium’ berichtet, soll es in den kommenden beiden Jahren ruhig werden um die Band. Über weitere Pläne wird dort ebenfalls spekuliert. Durchschnaufen Geleakt haben soll diese Informationen kein Geringerer als Gitarrist Paul Landers -- und zwar am gestrigen Sonntag, den 28. Juli 2024 im Umfeld der drei Shows in Gelsenkirchen. Die Formation gastierte bereits am 26. und 27. Juli auf Schalke beziehungsweise in der Veltins-Arena. Drei weitere Konzerte stehen am heutigen 29. Juli sowie…