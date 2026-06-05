Rock am Ring gehört zu den größten Festivals der Republik – und das seit nunmehr über 40 Jahren. Dieses Jahr wird es besonders metallisch! Das will sich METAL HAMMER natürlich nicht entgehen lassen: Wir sind für euch am Nürburgring, um zu berichten, ob der Ring würdig gerockt wird.

Von Freitag bis Sonntag spielen bei Rock am Ring (das Schwester-Festival Rock im Park findet parallel in Nürnberg statt) sind Bands wie Iron Maiden, Volbeat, Linkin Park, Within Temptation, Bloodywood, The Pretty Reckless, Bury Tomorrow, Ice Nine Kills, Sabaton und viele mehr angekündigt. Das Wetter verspricht ein wenig durchwachsen zu werden – wir haben uns entsprechend vielschichtig eingepackt, um für euch von der legendären Rennbahn in der Eifel zu berichten.

Live von Rock am Ring 2026

Was geht bei Rock am Ring 2026? METAL HAMMER ist für euch vor Ort. Unseren Festivalticker vom Nürburgring findet ihr in Form unserer Story auf Instagram.

Einen ausführlichen Bericht von Rock am Ring mit vielen Fotos lest ihr in der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe 08/2026!

Nach sieben Jahren Pause überträgt Telekom Magenta dieses Jahr wieder Rock am Ring vom 05. bis 07.06.2026 live vom Nürburgring direkt nach Hause streamen – exklusiv bei MagentaTV auf MagentaMusik.de.

Auf metal-hammer.de findet ihr außerdem Tagesrückblicke von Rock im Park. Bleibt ran!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.