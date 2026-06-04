Ihr könnt es kaum erwarten, euch in die Festivalsaison 2026 zu stürzen? Uns geht es genauso! Deshalb geben wir euch eine kleine Übersicht über ausgewählte Festivals, die wir für besuchenswert halten – von ganz klein bis ganz groß und wieder zurück.

Das komplette Feature über Open Airs und Festivals 2026 findet ihr in der METAL HAMMER-Maiausgabe 2026, erhältlich am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! Alle Festival-Daten und News-findet ihr außerdem auf www.metal-hammer.de/festivals.

METAL HAMMER Paradise, 27./28. November 2026, Weissenhäuser Strand

Ticket: ab 260 Euro

Besucher: ca. 3.500

Einige Alleinstellungsmerkmale bietet unser zusammen mit Veranstalter FKP Scorpio durchgeführtes Komfort-Festival: Das METAL HAMMER PARADISE findet im November und damit einer Festival-armen Zeit statt – ein bisschen Event-Vorfreude tut der grauen Jahreszeit definitiv gut. Ausrichtungsort ist der Weissenhäuser Strand an der Ostsee, der vom Veranstaltungsgelände nur wenige Fußminuten entfernt liegt und zu herbstlichen Spaziergängen einlädt.

Übernachtet wird in einer Ferienanlage – ob zu zehnt im Party-Bungalow oder zu zweit im kuscheligen Doppelzimmer, liegt bei den Besuchenden. Die Wege sind kurz, eingekauft wird im zentralen Supermarkt, und gespeist im mit Küche ausgestatteten Zimmer oder in einem der unterschiedlichen Restaurants. Wer will, kann sich die freie Zeit im Spaßbad oder bei sportlichen Aktivitäten wie etwa Airhockey vertreiben, im Zentrum steht aber natürlich die Musik:

In drei unterschiedlich großen Indoor-Locations spielt an zwei Tagen eine bunte, von der METAL HAMMER-Redaktion mitkuratierte Band-Mischung, die Szenehelden und spannende Newcomer gleichermaßen berücksichtigt. Zudem winken einige andere Programmpunkte – darunter Lesungen und Talk-Runden, von Musikern geleitete Workshops sowie das traditionelle Bowling gegen eine Band.

Meet & Greets sowie Aftershowpartys, auf die sich traditionell auch einige Musiker sowie Angehörige der METAL HAMMER-Redaktion verirren, sorgen für besondere Nahbarkeit und ein schönes, ganz entspann­tes Miteinander, das es in dieser Form nur hier gibt.

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