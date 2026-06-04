Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Nita Strauss und Josh Villalta sind Eltern geworden

Nita Strauss, Josh Villalta
Nita Strauss und Josh Villalta @ NAMM Show am 23. Januar 2025 in Anaheim, Kalifornien.
Foto: Getty Images, Daniel Knighton. All rights reserved.
von
Es ist ein Junge! Gitarrenvirtuosin Nita Strauss und ihr Ehemann/Manager Josh Villalta heißen ihren Nachwuchs willkommen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Anstatt solo oder bei Alice Cooper mit ihrer Gitarre über die Bühnen dieser Welt zu wirbeln, ist bei Nita Strauss in nächster Zeit vor allem Windelnwechseln angesagt. Die 39-Jährige und ihr Ehemann, Schlagzeuger und Manager Josh Villalta, sind zum ersten Mal Eltern geworden.

The Call of the Void [VINYL] [Vinyl LP]
The Call of the Void [VINYL] [Vinyl LP]
von Universal Uk
Für € 50,29 bei Amazon kaufen

Dies verkündete das Paar jüngst in den Sozialen Medien. Nebst einer Reihe von Fotos, die die stolzen Eltern in glückseliger Eintracht mit ihrem Nachwuchs namens Maxwell James zeigen, heißt es: „Er kam umgeben von so viel Liebe auf diese Welt – und mit jedem Tag, der vergeht, wird er noch mehr geliebt werden. Max ist schon jetzt etwas ganz Besonderes.“

Der geborene Rockstar

Obendrein sind die frischgebackenen Eltern „fest davon überzeugt, dass er zu Großem bestimmt ist. Da ein Stück von uns beiden in ihm steckt: Welchen Weg er auch immer einschlagen mag – er wird seine Spuren auf dieser Welt hinterlassen und eine Persönlichkeit sein, mit der man rechnen muss.“ Vorerst wolle das Musikerpärchen jedoch „jeden einzelnen Moment auf diesem Weg in vollen Zügen genießen.“

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Sobald die Zeit reif dafür ist, soll das Rock-Baby mit auf Tour gehen. Voller Vorfreude und Optimismus meinen Nita Strauss und ihr Gatte: „Es wird fantastisch, chaotisch und aufregend werden – und genau so wollen wir es haben.“ Laut People-Magazin wurde Maxwell am Donnerstag, den 28. Mai um 20:00 Uhr mit einem Gewicht von etwa 3.345 Gramm sowie einer Größe von 50,8 Zentimetern geboren.

Noch ist nicht klar, wann Nita wieder auf die Bühne zurückkehrt – spätestens aber 2027. Unter einigen Instgram-Posts lässt sie dies selbst durchsickern. Beispielsweise schrieb sie Anfang Mai: „Ich vermisse heute alle beim Welcome To Rockville, deshalb gibt’s hier einen kleinen Rückblick. Wir hatten riesigen Spaß dabei, 2024 auf der Hauptbühne den Auftakt zu machen, und können es kaum erwarten, das Ganze zu wiederholen! Wir sehen uns 2027…?“ Im Kader von Alice Cooper wird sie derweil von der Britin Anna Cara vertreten.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

alice cooper Baby Eltern Geburt Gitarristin Josh Villalta Kind Nita Strauss Sohn
Alice Cooper stellt neue Gitarristin vor
Alice Cooper am 19. Dezember 2025 bei der 'Night Of The Proms' in der Kölner Lanxess Arena
Während sich Nita Strauss auf die Geburt ihres ersten Kindes einstellt, springt bei Alice Cooper eine gewisse Anna Cara ein.
Nita Strauss ist bekanntlich schwanger und erwartet diesen Sommer ihr erstes Kind. Aus diesem Grund tritt die Gitarristin kürzer und ist bei den Konzerten von Alice Cooper derzeit nicht mit von der Partie. Um die Lücke in der Band des Schock-Rockers zeitweise zu schließen, hat die 39-Jährige eine Vertretung an den sechs Saiten organisiert. Die britische Anna Clara springt aktuell für Nita ein. Talentierte Nachwuchskünstlerin Die Ersatzgitarristin ist 22 Jahre alt und stammt aus dem englischen Newcastle. Bislang hat sich die Musikern mit kurzen Videoclips auf unter anderem Instagram einen Namen gemacht. Zuvor hat sie bereits mit Marc Storace (Krokus)…
Weiterlesen
Zur Startseite