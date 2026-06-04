Anstatt solo oder bei Alice Cooper mit ihrer Gitarre über die Bühnen dieser Welt zu wirbeln, ist bei Nita Strauss in nächster Zeit vor allem Windelnwechseln angesagt. Die 39-Jährige und ihr Ehemann, Schlagzeuger und Manager Josh Villalta, sind zum ersten Mal Eltern geworden.

Dies verkündete das Paar jüngst in den Sozialen Medien. Nebst einer Reihe von Fotos, die die stolzen Eltern in glückseliger Eintracht mit ihrem Nachwuchs namens Maxwell James zeigen, heißt es: „Er kam umgeben von so viel Liebe auf diese Welt – und mit jedem Tag, der vergeht, wird er noch mehr geliebt werden. Max ist schon jetzt etwas ganz Besonderes.“

Der geborene Rockstar

Obendrein sind die frischgebackenen Eltern „fest davon überzeugt, dass er zu Großem bestimmt ist. Da ein Stück von uns beiden in ihm steckt: Welchen Weg er auch immer einschlagen mag – er wird seine Spuren auf dieser Welt hinterlassen und eine Persönlichkeit sein, mit der man rechnen muss.“ Vorerst wolle das Musikerpärchen jedoch „jeden einzelnen Moment auf diesem Weg in vollen Zügen genießen.“

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Sobald die Zeit reif dafür ist, soll das Rock-Baby mit auf Tour gehen. Voller Vorfreude und Optimismus meinen Nita Strauss und ihr Gatte: „Es wird fantastisch, chaotisch und aufregend werden – und genau so wollen wir es haben.“ Laut People-Magazin wurde Maxwell am Donnerstag, den 28. Mai um 20:00 Uhr mit einem Gewicht von etwa 3.345 Gramm sowie einer Größe von 50,8 Zentimetern geboren.

Noch ist nicht klar, wann Nita wieder auf die Bühne zurückkehrt – spätestens aber 2027. Unter einigen Instgram-Posts lässt sie dies selbst durchsickern. Beispielsweise schrieb sie Anfang Mai: „Ich vermisse heute alle beim Welcome To Rockville, deshalb gibt’s hier einen kleinen Rückblick. Wir hatten riesigen Spaß dabei, 2024 auf der Hauptbühne den Auftakt zu machen, und können es kaum erwarten, das Ganze zu wiederholen! Wir sehen uns 2027…?“ Im Kader von Alice Cooper wird sie derweil von der Britin Anna Cara vertreten.

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