Nita Strauss bekommt auf der Bühne einen Antrag

Für die Alice Cooper-Gitarristin Nita Strauss entwickelte sich die Releaseshow für ihr neues Soloalbum zu weit mehr als nur einem Konzert: Ihr Freund machte ihr auf der Bühne einen Antrag

Große Geste in würdevollem Ambiente

Die Ausnahmegitarristin Nita Strauss und ihr Schlagzeuger Josh Villalta haben sich offiziell verlobt. Während der Record-Release-Party von Strauss‘ neuem Album THE CALL OF THE VOID am 6. Juli in Los Angeles überraschte Villalta das Publikum im legendären Whiskey a Go Go, indem er vor aller Augen auf die Knie ging und um Strauss‘ Hand anhielt. Natürlich sagte sie im Anschluss an diese romantische Geste Ja.

Das genaue Jahr, in dem das Paar mit dem Dating begann, ist nicht bekannt. Allerdings erwähnte Strauss in einem Social Media-Beitrag im Jahr 2021 ihren Jahrestag am 12. Januar und erklärte ihre Liebe zu Josh.

In ihrer Botschaft beschrieb sie einen der größten Unterschiede zwischen ihnen. Während die Musikerin selbst mit den Dingen zufrieden sei, denke Josh ständig über den nächsten Schritt nach. Sie erzählte eine Anekdote von einem gemeinsamen Erlebnis nach einem Auftritt bei Wrestlemania, bei dem sie vor Freude ganz aufgeregt war, während er ruhig blieb und darüber nachdachte, wie sie dieses Erlebnis noch übertreffen könnten. Strauss betonte, dass Josh immer einen Schritt vorausdenke und dass sie sich in den schwierigsten Zeiten ihres Lebens aufgrund dieser Voraussicht gut vorbereitet fühlten.

Sie lobte seine Stärke, Brillanz, Kreativität und Tapferkeit sowie seine Fähigkeit, sie zum Lachen zu bringen. Vor allem schätzte sie jedoch, dass er sie und ihre kleine Familie bedingungslos beschütze und sie immer dazu ansporne, sich weiterzuentwickeln. „Die Welt spielt Dame, und Josh spielt Schach“, erläuterte die 36-Jährige damals.

Neues Album mit vielen Gästen

Die Verlobung erfolgt zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt in Strauss‘ Karriere. Ihr neues Album ist für die gebürtige US-Amerikanerin ein Wendepunkt in ihrer Solo-Karriere. Auf dem Album sind zahlreiche namhafte Sängerinnen und -Sänger wie Lzzy Hale, Alissa White-Gluz, Chris Motionless sowie Nitas langjähriger Chef Alice Cooper zu hören. Auch der ehemalige Megadeth-Gitarrist Marty Friedman hat auf CALL OF THE VOID einen Gastbeitrag geleistet. Nun hat Strauß jedoch weit mehr zu feiern, als bloß die neue Musik.

