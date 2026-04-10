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METAL HAMMER Podcast Folge 130 mit Lord Of The Lost

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Foto: VD Pictures. All rights reserved.
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Lord Of The Lost im Interview. Ghost haben eine Stalkerin. Arch Enemy wehren sich. Album der Woche von Archspire u.a.
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 Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

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Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Lord Of The Lost veröffentlichen mit OPVS NOIR VOL. 3 das Finale ihrer Albumtrilogie. METAL HAMMER-CvD Katrin Riedl im ausführlichen Interview mit Sänger Chris „The Lord“ Harms.

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So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 17.4.2026. Dann im Interview: Salman Syed über das internationale Wacken-Jubiläums-Event „One World One Stage“! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

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, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Impressum: https://www.metal-hammer.de/impressum/, Datenschutzerklärung: https://www.metal-hammer.de/datenschutz/

Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.


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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen

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Ghost: Polizei ermittelt gegen Stalkerin
Ghost-Boss Tobias Forge bei der Premiere des Konzertfilms ‘Rite Here Rite Now’ am 18. Juni 2024 in London
Ghost-Imperator Tobias Forge hat den schwedischen Polizeibehörden Anzeige gegen eine aufdringliche Stalkerin erstattet.
Tobias Forge muss sich mit einer Stalkerin herumschlagen. Wie die schwedische Tageszeitung Aftonbladet berichtet, wird eine Frau in ihren Vierziger Jahren wegen Belästigung angeklagt, nachdem sie dem Ghost-Mastermind zwischen Juli und Oktober 2025 wiederholt Nachrichten, Zahlungsaufforderungen und Briefe geschickt hatte. Ruhe und Frieden, bitte Zunächst hat die Dame dem Musiker lange SMS-und WhatsApp-Nachrichten zukommen lassen, in denen sie den Ghost-Chef ausgiebig beweihräuchert hat. Als Forge die Nummer der Frau blockiert hatte, ging sie dazu über dem Okkult-Rocker Einschreiben zu senden. Tobias hat die Briefe nie abgeholt — bis auf die jüngste Sendung, welche ein Handy enthielt, das augenscheinlich nicht mehr…
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