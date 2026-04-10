Auch interessant
Back In Black – das Metal-Update
- Arch Enemy streiten mit Kiko Loureiro
- Einstiege und Ausstiege bei Alice Cooper und Evergrey
- Tobias Forge (Ghost) hat Ärger mit einer Stalkerin
- Ex-Turnstile-Gitarrist begeht Mordversuch
Caught In A Mosh – Metal Hammer aus dem Pit
Hypocrisy-Tourneestart und Harakiri For The Sky.
Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest
Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:
- Archspire TOO FAST TO DIE
Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr
Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview
Lord Of The Lost veröffentlichen mit OPVS NOIR VOL. 3 das Finale ihrer Albumtrilogie. METAL HAMMER-CvD Katrin Riedl im ausführlichen Interview mit Sänger Chris „The Lord“ Harms.
So geht’s weiter
Die nächste Podcast-Folge erscheint am 17.4.2026. Dann im Interview: Salman Syed über das internationale Wacken-Jubiläums-Event „One World One Stage“! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, aufDeezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!
Impressum: https://www.metal-hammer.de/impressum/, Datenschutzerklärung: https://www.metal-hammer.de/datenschutz/
Schnitt: Dominik Winter
Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.
—
Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.