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Iron Maiden-Spitfire-Set von Revell inklusive 2 Konzert-Tickets zu gewinnen

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Foto: Revell. All rights reserved.
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Gewinnt hier ein Modell der Iron Maiden Spitfire Mk. II „Aces High“, ein besonderes Highlight für Sammler und Bastler, inklusive 2 Konzert-Tickets.
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Mit ihrer energiegeladenen „Run For Your Lives“-Tour sorgen Iron Maiden derzeit weltweit für Begeisterung und kehren im Sommer auch nach Deutschland zurück, wo sie seit Jahrzehnten eine außergewöhnlich treue und leidenschaftliche Fan-Gemeinde haben. Wer Iron Maiden nicht nur auf der Bühne, sondern auch zu Hause erleben möchte, ist bei Revell genau richtig. Die legendäre Spitfire Mk. II „Aces High“ ist nun im Revell Brick System auch als beeindruckendes Klemmbaustein-Set erhältlich und begeistert anspruchsvolle Bastler und Heavy Metal-Fans gleichermaßen.

Das neue Revell-Modell verbindet die ikonische Bildsprache der Band mit modernem Bauspaß. Bei Konzerten der Band schwebt die im „Battle of Britain“ eingesetzte Spitfire als Modell in Originalgröße über den Köpfen der sechs Heavy-Metal-Musiker, aber auch im Maßstab 1:18 überzeugt das Brick System Modell.

Mit einer Altersempfehlung ab 18 Jahren richtet sich das Set an eine erwachsene Zielgruppe, die neben der Faszination für Musikgeschichte auch den Anspruch an ein komplexes und zeitintensives Bauerlebnis schätzt. Die Kombination aus historischer Luftfahrtikone und popkulturellem Kultobjekt macht die Iron Maiden Spitfire Mk. II „Aces High“ zu einem besonderen Highlight für alle Klemmbausteine- und Iron Maiden-Fans.

Iron-Maiden-Revell

Gewinnt ein Iron Maiden-Spitfire-Set von Revell inklusive 2 Tickets für das Iron Maiden-Konzert am 2. Juni 2026 in Hannover (Gesamtwert: 400€), verlost von Revell!

Dazu müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und in das Lösungsfeld „Spitfire“ schreiben:

    Dein Name (Pflichtfeld)

    Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

    Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

    PLZ (Pflichtfeld)

    Ort (Pflichtfeld)

    Deine Lösung (Pflichtfeld)

    TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

    Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

    Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

    Teilnahmeschluss ist der 19.05.2026, 23:59 Uhr. Der Rechtsweg und die Barauszahlung sind ausgeschlossen. Die Gewinnerziehung erfolgt zufallsbasiert.


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    Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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