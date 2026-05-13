Zu Konzerten darf man bekanntlich nicht jede Sache mit hineinnehmen. Glas und Waffen sind selbstverständlich tabu, doch Handys sind (abgesehen von Ghost-Gastspielen) erlaubt — „Noch!“, möchte man an dieser Stelle unken. Denn beim Stelldichein von Bring Me Horizon am 11. Mai 2026 in St. Louis im US-amerikanischen Bundesstaat Missouri ist es zu einem unschönen Vorfall mit einem Smartphone gekommen. Ein Fan hat sein Gerät nämlich auf die Bühne nach Frontmann Oli Sykes geworfen und selbigen am Kopf getroffen.

Dumme Aktion

Und der Wurf war in der Tat ein Wirkungstreffer. Denn Sykes gab anschließend während der Show zu Protokoll, dass er „benommen“ von dem Zusammenstoß des Handys mit seinem Schädel sei. In den Sozialen Medien sieht man auf Videos, wie sich der britische Musiker bei mehreren Gelegenheiten an den Kopf fasst. Des Weiteren hat die deswegen den Song ‘Youtopia’ ausgelassen — und Oli sah davon ab, während ‘Drown’ an der Absperrung zum Publikum entlangzulaufen, wie es für gewöhnlich im Zugabeblock macht.

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Darüber hinaus behauptet ein Fan auf X, dass „sich der Kerl, dem das Telefon gehört, ein paar Lieder später bei einem Security-Mitarbeiter gemeldet und angegeben hat, ein anderer Typ habe sich sein Handy gegrapscht und es geworfen“. Der Bring Me The Horizon-Sänger hat sich am Tag darauf hierzu überdies selbst zu Wort gemeldet und eigenen Angaben zufolge eine leichte Gehirnerschütterung davongetragen. „Okay zusammen — ich wollte nur alle wissen lassen, dass es mir gutgeht. Das Telefon am Kopf hat definitiv geschmerzt und ich habe davon eine leichte Gehirnerschütterung bekommen.

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Aber die Schwellung ist schon ordentlich heruntergegangen. Vergangenen Abend habe ich darauf folgend ein bisschen auf der Bühne gekämpft, denn das Singen hat eine Menge Druck auf die Blessur ausgeübt. So habe ich mich während des Auftritt ein wenig desorientiert gefühlt. Daher tut es mir von meiner Seite aus leid, dass es vielleicht eine halbherziger Auftritt ausgesehen haben mag. Ich weiß es jedoch zu schätzen, dass alle sich nach mir erkundigt und um mich gesorgt haben. Für den heutigen Gig sollte alles in Ordnung sein.“ Damit meinte Sykes die Show am 12. Mai in Kansas City.

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