Bring Me The Horizon erwägen Auszeit

Bring Me The Horizon

auch interessant

Bring Me The Horizon denken darüber nach, eine Pause einzulegen. Dies gab Frontmann Oli Sykes im Interview mit dem britischen Musikmagazin NME zu Protokoll. Nach dem erschöpfenden Arbeitsaufwand, den die Gruppe für ihr jüngsten Album POST HUMAN: NEXT GEN betrieben hat, scheint nun eine Auszeit notzutun, bevor das nächste POST HUMAN-Werk angegangen werden kann.

Durchschnaufen

„Wir brauchen Zeit, um unsere Akkus wieder aufzuladen, denn das hatten wir zuletzt nicht“, stellt der Bring Me The Horizon-Sänger klar. „Das letzte Mal, dass wir aufgehört haben, war, als wir dazu wegen der Lockdowns gezwungen waren. Doch sogar da haben wir weitergemacht. Es fühlt sich nicht so an, als ob die Band eine wesentliche Menge Auszeit gehabt hätte. Der Punkt ist nah, an dem die Band und ihre Kreativität beeinträchtigt werden. Ich habe mit ein paar Produzenten an ein wenig Material für die neue Platte gearbeitet. Und ich bin einfach so überlastet von NEX GEN. In dieser Welt brauche ich wirklich einen ordentlichen Ausschalter, damit sich der Staub ein bisschen legen kann.

Nun geht es nicht nur um die Musik. Die Story und der Hintergrund sind so wesentlich und bedeutend geworden. Wenn ich nicht anhalte und versuche, zurückzutreten und das große Ganze zu sehen, wird das all dieses Zeug beeinträchtigen. Diese Alben müssen sehr klare und getrennte Platten sein. Sonst besteht das Risiko, dass sie zu sehr ineinanderbluten. Für mich hat NEX GEN einen sehr anderen Klang als SURVIVAL HORROR. Und ich will, dass die nächste Scheibe eine komplett neue Ära in ästhetischer, klanglicher und jeglicher Hinsicht wird. Daher ist es wichtig, dass wir Bring Me The Horizon für eine Weile fortgehen lassen.“

BMTH-SHIRT BEI AMAZON HOLEN!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.