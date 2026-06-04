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Rockharz 2026: Sonderausstellung im Museum Goslar

Rockharz 2023
Rockharz 2023
Foto: Sebastian Kessler. All rights reserved.
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Das Museum Goslar eröffnet schon bald eine Sonderausstellung, die unter anderem mit dem Rockharz auf die Beine gestellt wurde.
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Das Rockharz Open Air findet dieses Jahr vom 01. bis zum 04. Juli statt. Schon einen Monat zuvor, nämlich ab dem 6. Juni, widmet sich das Museum Goslar der Geschichte des Hard Rock und Metal. Die Sonderausstellung „Kaiser, Kult und Krach“ entstand in enger Zusammenarbeit mit den Veranstaltern des Rockharz und bietet ein umfangreiches Rahmenprogramm, das bis zum Jahresende andauert.

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Faszination Metal

Am 6. Juni findet die große Eröffnungsfeier der Ausstellung auf der Museumsplaza, im Goslarer Museum und im Kulturmarktplatz statt. Dabei entführt die lokale Coverband OP3 auf eine musikalische Zeitreise in die Achtziger Jahre. Grundlage der Ausstellung ist „die Entwicklung und Faszination einer Musikrichtung, die Menschen über Generationen geprägt und bewegt hat.“ Dafür hat das Museum zahlreiche Exponate als Leihgaben erhalten, die vor allem die „Vielfalt der lokalen Szene“ veranschaulichen.

Kaiser, Kult und Krach

Als Sahnehäubchen bekommen Besucher des diesjährigen Rockharz Open Air vergünstigten Eintritt in die Austellung, sofern sie ein aktuelles Festival-Bändchen vorzeigen können. Bedeutet: Statt des regulären Preises von 6 Euro kostet der Eintritt mit Bändchen nur 2 Euro. Das Angebot gilt jedoch nur in der Woche nach dem Festival.

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Hinter den Kulissen

Im Rahmen der Veranstaltungen, die bis zum Ende dieses Jahres stattfinden, gibt es am 18. November „Ein Abend mit dem Rockharz Festival“. Dort spricht das Rockharz-Veranstaltungs-Team über die Bedeutung und Planung des Festivals, das inzwischen jährlich mehr als 25.000 Metal-Fans in den Harz pilgern lässt.

In den kommenden Monaten sollen weitere Lesungen, Konzerte und Workshops im Kulturmarktplatz stattfinden, „die das Thema der Ausstellung aufgreifen und bereichern.“ Mit von der Partie sind unter anderem Rage-Frontmann Peavy Wagner, Schauspieler Ralf Richter, Nico Rose („Ministerium für Schwermetall“) und Lord Of The Lost-Schlagzeuger Niklas Kahl. Das komplette Programm gibt es hier.


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Museum Goslar

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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