Wacken Open Air
Datum
Das Wacken Open Air findet vom 29.07. bis zum 01.08.2026 statt.
Veranstaltungsort
Das Wacken Open Air hat seinen Namen von seinem Veranstaltungsort: Denn das W:O:A findet in Wacken statt, einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein.
Adresse:
Hauptstraße 47
24869 Wacken
Preise & Tickets
Tickets ab 351,- Euro könnt ihr hier erwerben.
Bands
In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert.
- Allt
- Airbourne
- Any Given Day
- Blood Command
- Blood Fire Death – A tribute to Bathory – einzige Show in Deutschland
- Broken By The Scream
- Def Leppard
- Einherjer
- Emperor – Best Of-Set + As the Shadows Rise-Set mit Originalbesetzung
- Europe
- Faun
- Future Palace
- Gutalax
- Grand Magus
- In Flames
- Insanity Alert
- H-Blockx
- Kupfergold
- Lamb Of God
- Luna Kills
- Mantar
- Nevermore
- Orbit Culture
- Paleface Swiss
- Pig Destroyer
- Powerwolf
- Running Wild – die letzte Show!
- Savatage
- Sepultura – letzte Festival-Show in Deutschland
- Ten56.
- The Gathering – einzige Deutschland-Show 2026
- The Hardkiss
- Thundermother
- Thrown
- Triptykon – exklusives Special Best Of-Set mit einigen Weltpremieren
Night To Dismember
- Anaal Nathrakh
- Blood Red Throne
- Craft
- Firespawn
- Misery Index
- Nergal & Misþyrming
- Spectral Wound
Running Order
Cashless Payment
Wacken Store: Die Öffnungszeiten
Geländepläne
Rahmenprogramm
Livestream und TV
Aftermovie 2025
