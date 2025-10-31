Toggle menu

Wacken Open Air 2026: Alle Infos zum Festival

Wacken-2019-Fans-ICS Festival Service
Foto: ICS Festival Service, ICS Festival Service. All rights reserved.
von
Das Wacken Open Air findet auch 2026 wieder statt. Sämtliche Infos zum Metal-Festival im Norden Deutschlands findet ihr hier. Neu angekündigt: Die Bands der "Night To Dismember"!
Wacken Open Air

Datum

Das Wacken Open Air findet vom 29.07. bis zum 01.08.2026 statt.

Veranstaltungsort

Das Wacken Open Air hat seinen Namen von seinem Veranstaltungsort: Denn das W:O:A findet in Wacken statt, einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein.

Adresse:

Hauptstraße 47
24869 Wacken

Preise & Tickets

Tickets ab 351,- Euro könnt ihr hier erwerben.

Wacken_2026_bandposter_251030_webposter

 

Bands

In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert.

  • Allt
  • Airbourne
  • Any Given Day
  • Blood Command
  • Blood Fire Death – A tribute to Bathory – einzige Show in Deutschland
  • Broken By The Scream
  • Def Leppard
  • Einherjer
  • Emperor – Best Of-Set + As the Shadows Rise-Set mit Originalbesetzung
  • Europe
  • Faun
  • Future Palace
  • Gutalax
  • Grand Magus
  • In Flames
  • Insanity Alert
  • H-Blockx
  • Kupfergold
  • Lamb Of God
  • Luna Kills
  • Mantar
  • Nevermore
  • Orbit Culture
  • Paleface Swiss
  • Pig Destroyer
  • Powerwolf
  • Running Wild – die letzte Show!
  • Savatage
  • Sepultura – letzte Festival-Show in Deutschland
  • Ten56.
  • The Gathering – einzige Deutschland-Show 2026
  • The Hardkiss
  • Thundermother
  • Thrown
  • Triptykon – exklusives Special Best Of-Set mit einigen Weltpremieren

Wacken-2026-dismember_251029_Post

Night To Dismember

  • Anaal Nathrakh
  • Blood Red Throne
  • Craft
  • Firespawn
  • Misery Index
  • Nergal & Misþyrming
  • Spectral Wound

