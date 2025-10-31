Wacken Open Air

Datum

Das Wacken Open Air findet vom 29.07. bis zum 01.08.2026 statt.

Veranstaltungsort

Das Wacken Open Air hat seinen Namen von seinem Veranstaltungsort: Denn das W:O:A findet in Wacken statt, einem kleinen Ort in Schleswig-Holstein.

Adresse:

Hauptstraße 47

24869 Wacken

Preise & Tickets

Tickets ab 351,- Euro könnt ihr hier erwerben.

Bands

In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert.

Allt

Airbourne

Any Given Day

Blood Command

Blood Fire Death – A tribute to Bathory – einzige Show in Deutschland

Broken By The Scream

Def Leppard

Einherjer

Emperor – Best Of-Set + As the Shadows Rise-Set mit Originalbesetzung

Europe

Faun

Future Palace

Gutalax

Grand Magus

In Flames

Insanity Alert

H-Blockx

Kupfergold

Lamb Of God

Luna Kills

Mantar

Nevermore

Orbit Culture

Paleface Swiss

Pig Destroyer

Powerwolf

Running Wild – die letzte Show!

Savatage

Sepultura – letzte Festival-Show in Deutschland

Ten56.

The Gathering – einzige Deutschland-Show 2026

The Hardkiss

Thundermother

Thrown

Triptykon – exklusives Special Best Of-Set mit einigen Weltpremieren

Night To Dismember

Anaal Nathrakh

Blood Red Throne

Craft

Firespawn

Misery Index

Nergal & Misþyrming

& Spectral Wound

Running Order

Cashless Payment

Wacken Store: Die Öffnungszeiten

Geländepläne

Rahmenprogramm

Livestream und TV

Aftermovie 2025

—

