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METAL HAMMER präsentiert: Draconian

Draconian-Tour-2
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Draconian kommen im Februar/März 2027 zusammen mit Saturnus und Ann My Guard für sieben Konzerte in den deutschsprachigen Raum.
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Draconian-Tour

METAL HAMMER präsentiert:

Draconian + Saturnus + Ann My Guard – Tour 2027

  • 18.02. Hamburg, Knust
  • 19.02. Berlin, Lido
  • 20.02. Leipzig, Hellraiser
  • 24.02. A-Wien, Szene
  • 26.02. München, Backstage Halle
  • 27.02. Aschaffenburg, Colos-Saal
  • 03.03. Oberhausen, Kulttempel

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets


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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen

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