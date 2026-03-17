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METAL HAMMER präsentiert:
Draconian + Saturnus + Ann My Guard – Tour 2027
- 18.02. Hamburg, Knust
- 19.02. Berlin, Lido
- 20.02. Leipzig, Hellraiser
- 24.02. A-Wien, Szene
- 26.02. München, Backstage Halle
- 27.02. Aschaffenburg, Colos-Saal
- 03.03. Oberhausen, Kulttempel
Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets
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