Nach IMPERIAL (2021) und MEMORIAL (2023) haben Soen zu Beginn dieses Jahres mit RELIANCE den dritten Soundcheck-Sieg in Folge eingefahren. Nun soll das neuerliche Meisterwerk natürlich auch live zelebriert werden. Dazu begeben sich die Schweden ab November auf Tournee durch Europa mit acht Stopps im deutschsprachigen Raum. Begleitet werden sie dabei von Tribulation und Vulkan.

„Reliance Tour 2026“

16.11. Bochum, Zeche

25.11. CH-Pratteln, Z7

06.12. Mannheim, Alte Feuerwache

07.12. A-Wien, Flex

08.12. München, Backstage Werk

10.12. Berlin, Columbia Theater

12.12. Leipzig, Hellraiser

13.12. Hamburg, Uebel & Gefährlich

Wer sich nicht bis dahin gedulden kann oder möchte, hat bereits während des Festival-Sommers und bei ausgewählten Einzelterminen die Möglichkeit, Soen live zu erleben. Immerhin sind auch dahingehend sieben Termine bestätigt.

Soen-Sommertermine

02.05. Andernach, Andernach Metal Days

04.07. Ballenstedt, Rockharz

11.08. Aschaffenburg, Colos-Saal

12.08. Marburg, KFZ Marburg

13.08. Aachen, Musikbunker

15.08. Dinkelsbühl, Summer Breeze Open Air

16.08. Obertraubling, Eventhall Airport

Musikalischer Mittelfinger

Zum Aufwärmen hat das Prog-Quintett mit ‘Axis’ eine weitere Single des aktuellen Albums RELIANCE ausgekoppelt. Der Song „handelt von dem Moment, in dem man merkt, dass die Rollen, die einem zugewiesen werden, eigentlich nicht die eigenen sind“, erklärt Sänger und Frontmann Joel Ekelöf. „Es geht darum, die Distanz, mit der wir uns abgefunden haben, zu überwinden und uns daran zu erinnern, dass darunter etwas Stärkeres schlummert. Das Feuer ist bereits da. Die Frage ist, ob wir bereit sind, näher heranzugehen und ihm gemeinsam zu folgen.“

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„Es ist eine waschechte Metal-Hymne für all jene, die sich weigern so zu tun, als ob die Machthaber tatsächlich unser Wohl im Sinn hätten. Ein musikalisches ‚Fuck you‘ an sie alle“, fügt Gründungsmitglied und Schlagzeuger Martin Lopez hinzu. Zum Musikvideo erklärt Keyboarder und Gitarrist Lars Åhlund: „Das Video ist so schlicht, wie es sein sollte. Wir geben einfach alles und spielen einen Song, den wir lieben. Es ist eine Probe, eingefangen durch die Linse des großartigen Patric Ullaeus, und es passt perfekt zu einem Song wie ‘Axis’.“

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