Soen ganz persönlich: Die Wahl der Qual

Soen im Video-Interview
Foto: METAL HAMMER, METAL HAMMER. All rights reserved.
von
Soen begeistern mit ihrem neuen Album RELIANCE und zeigen sich im Video-Interview so introvertiert wie sympathisch.
Mit RELIANCE gewinnen Soen den Soundcheck in METAL HAMMER-Ausgabe 02/2026. Wir kitzeln im Video-Interview alles aus den introvertierten Prog Metal-Lieblingen heraus!

Alles zum neuen Album RELIANCE erfahrt ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe. In der ausführlichen Homestory gehen wir exklusiv auf Spurensuche in Stockholm.

Was Soen persönlich umtreibt, erfahrt ihr im Entweder-Oder-Videoquiz mit Martin Lopez und Joel Ekelöf:

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Interview und Kamera: Katrin Riedl, Schnitt: Dominik Winter

In der Titel-Story der Februarausgabe beschäftigen wir uns umfassend mit dem Megadeth-Abschied. Dazu weitere Interviews, Live-Berichte und vieles mehr.

Ihr bekommt METAL HAMMER 02/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Themen

Interview Joel Ekelöf Martin Lopez RELIANCE Soen Video-Interview
