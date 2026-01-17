Soen ganz persönlich: Die Wahl der Qual

Mit RELIANCE gewinnen Soen den Soundcheck in METAL HAMMER-Ausgabe 02/2026. Wir kitzeln im Video-Interview alles aus den introvertierten Prog Metal-Lieblingen heraus!

Alles zum neuen Album RELIANCE erfahrt ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Ausgabe. In der ausführlichen Homestory gehen wir exklusiv auf Spurensuche in Stockholm.

Was Soen persönlich umtreibt, erfahrt ihr im Entweder-Oder-Videoquiz mit Martin Lopez und Joel Ekelöf:

Interview und Kamera: Katrin Riedl, Schnitt: Dominik Winter

In der Titel-Story der Februarausgabe beschäftigen wir uns umfassend mit dem Megadeth-Abschied. Dazu weitere Interviews, Live-Berichte und vieles mehr.

