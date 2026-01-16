Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Album des Monats 02/2026: Soen RELIANCE

Soen
Foto: PR, Linda Florin. All rights reserved.
von
Soen wurden METAL HAMMER-Soundcheck-Sieger und konnten unter anderem Megadeth, Hällas und Gluecifer auf die Plätze verweisen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Wir präsentieren: Der Soundcheck-Sieger der METAL HAMMER-Februarausgabe: Soen RELIANCE

Das Album des Monats Februar 2026 stellen Soen. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 4,96 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen.

Soen-Reliance

>> Lest hier das komplette Review zu RELIANCE von Soen <<

Reliance (GSA Exclusive) Ltd. Clear - Colored Vinyl + CD + T-Shirt M Boxset
Reliance (GSA Exclusive) Ltd. Clear - Colored Vinyl + CD + T-Shirt M Boxset
von Soen
Für € 56,99 im Metal Hammer Shop kaufen

***

Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop/einzelhefte

***

Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zum Album des Monats 02/2026

Der Opener ‘Primal’ erinnert von der Riff-Architektur her zwar stark an Architects, doch Soen zeigen anschließend schnell, dass sie noch immer die Meister des melancholischen Prog Metal sind. RELIANCE kommt – unter anderem – dank der unvergleichlich unter die Haut gehenden Stimme von Frontmann Joel Ekelöf wie ein warmes, vertrautes Klangbett daher, in das man sich hineinlegen will. Lothar Gerber (5,5 Punkte)

Soen sind das Pflaster für die Seele, das wir dieser Tage so dringend brauchen. Die Schweden animieren mit kritischen Texten zum Nachdenken und bewegen so zuverlässig wie kaum eine andere Band, tappen aber nur selten in die Kitschfalle. Mich packten die beiden Vorgänger noch eine Spur intensiver, doch Songs wie ‘Primal’, ‘Mercenary’ oder ‘Axis’ sind nichts weniger als große Klasse. Katrin Riedl (5,5 Punkte)

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

RELIANCE braucht ein kleines bisschen länger als MEMORIAL (2023), bis es vollumfänglich zündet. Einige Nummern wie das traumwandlerische ‘Discordia’ oder das zurückgenommene ‘Huntress’ wollen erst warmlaufen – kein Problem, da Ohrenschmeichler wie ‘Axis’, ‘Draconian’ oder ‘Unbound’ zum Dranbleiben zwingen und als Türöffner zu einem langlebigen, reichhaltigen und belohnenden Album mit enormer Melodiefülle dienen. Sebastian Kessler (5 Punkte)

Soen besitzen eine sehr eigene Note. Die melodiösen Teile wirken unglaublich gefühlvoll – wenn aber die Riffs ins Rollen kommen, ist man machtlos. Die verschiedenen Pole, von denen die Schweden ihre Lieder konzipieren, erlauben größtmögliche Dynamik. Hier hat jemand den progressiven Metal nicht nur verstanden, sondern zum Teil neu interpretiert. Überraschen tut mich das nicht. Diese Band müsste längst viel größer sein. Matthias Weckmann (6 Punkte)

***

Hört in unserer YouTube-Playlist die Top 10 des METAL HAMMER-Soundchecks der Februarausgabe 2026!

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Spotify Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

***

Bestell dir jetzt und nur für kurze Zeit 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 € direkt nach Hause: www.metal-hammer.de/spezialabo

***

Ihr bekommt METAL HAMMER 02/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo!


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

02/2026 Album des Monats Playlist RELIANCE Soen Soundcheck Spotify Top Ten Youtube
Die besten Progressive-Alben 2025
Das-Metaljahr-2025
Den kompletten ultimativen Jahresrockblick gibt es brandheiß und druckfrisch in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe!
Sämtliche Bestenlisten findet ihr in der aktuellen METAL HAMMER-Januarausgabe. Ihr bekommt METAL HAMMER 01/2026 am Kiosk oder indem ihr das Heft bequem nach Hause bestellt. Noch einfacher und günstiger geht’s im Abo! *** Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop *** Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem…
Weiterlesen
Zur Startseite