Das Album des Monats Februar 2026 stellen Soen. Sie setzten sich mit einem Schnitt von 4,96 durch und können es sich nun auf dem Soundcheck-Thron des METAL HAMMER gemütlich machen.

Kommentare der METAL HAMMER-Redaktion zum Album des Monats 02/2026

Der Opener ‘Primal’ erinnert von der Riff-Architektur her zwar stark an Architects, doch Soen zeigen anschließend schnell, dass sie noch immer die Meister des melancholischen Prog Metal sind. RELIANCE kommt – unter anderem – dank der unvergleichlich unter die Haut gehenden Stimme von Frontmann Joel Ekelöf wie ein warmes, vertrautes Klangbett daher, in das man sich hineinlegen will. Lothar Gerber (5,5 Punkte)

Soen sind das Pflaster für die Seele, das wir dieser Tage so dringend brauchen. Die Schweden animieren mit kritischen Texten zum Nachdenken und bewegen so zuverlässig wie kaum eine andere Band, tappen aber nur selten in die Kitschfalle. Mich packten die beiden Vorgänger noch eine Spur intensiver, doch Songs wie ‘Primal’, ‘Mercenary’ oder ‘Axis’ sind nichts weniger als große Klasse. Katrin Riedl (5,5 Punkte)

RELIANCE braucht ein kleines bisschen länger als MEMORIAL (2023), bis es vollumfänglich zündet. Einige Nummern wie das traumwandlerische ‘Discordia’ oder das zurückgenommene ‘Huntress’ wollen erst warmlaufen – kein Problem, da Ohrenschmeichler wie ‘Axis’, ‘Draconian’ oder ‘Unbound’ zum Dranbleiben zwingen und als Türöffner zu einem langlebigen, reichhaltigen und belohnenden Album mit enormer Melodiefülle dienen. Sebastian Kessler (5 Punkte)

Soen besitzen eine sehr eigene Note. Die melodiösen Teile wirken unglaublich gefühlvoll – wenn aber die Riffs ins Rollen kommen, ist man machtlos. Die verschiedenen Pole, von denen die Schweden ihre Lieder konzipieren, erlauben größtmögliche Dynamik. Hier hat jemand den progressiven Metal nicht nur verstanden, sondern zum Teil neu interpretiert. Überraschen tut mich das nicht. Diese Band müsste längst viel größer sein. Matthias Weckmann (6 Punkte)

