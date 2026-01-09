Toggle menu

METAL HAMMER Podcast Folge 120 mit Kreator u.a.

METAL HAMMER Podcast mit Kreator
Foto: METAL HAMMER, Robert Eikelpoth. All rights reserved.
von
Kein ‘Stranger Things’-Finale ohne Heavy Metal! Subway To Sally und andere Bands verabschieden sich von Mitgliedern. Kreator im Interview. Neue Alben von J.B.O., Soen, Alter Bridge und Beyond The Black.
MH_Podcast_Bildchen_2022_BastiKatrin

Back In Black – das Metal-Update

Metallica haben es in Staffel 4 vorgemacht – jetzt bekommen Iron Maiden in der letzten Folge von ‘Stranger Things’ ihren Platz im Rampenlicht!

Der Jahreswechsel kommt mit allerlei Trennungen in der Metal-Welt daher: Mitmusiker und Fans müssen sich von Mitgliedern von Subway To Sally, Haken und The Gathering verabschieden.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

auf Spotify.

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Das neue Kreator-Album KRUSHERS OF THE WORLD erscheint! METAL HAMMER-CvD Katrin Riedl trifft Mille Petrozza und Frédéric Leclercq zum Interview.

Noch mehr davon lest ihr in der ausführlichen Titelgeschichte in METAL HAMMER-Ausgabe 01/2026 mit exklusiver Kreator-Schallplatte!

So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 23.1.2026. Dann zu Gast: The Butcher Sisters! Den METAL HAMMER Podcast gibt es alle zwei Wochen am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch alle 14 Tage mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.


Frédéric Leclercq Katrin Riedl kreator KRUSHERS OF THE WORLD METAL HAMMER Podcast Mille Petrozza Podcast Sebastian Kessler Stranger Things
