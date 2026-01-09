Back In Black – das Metal-Update

Metallica haben es in Staffel 4 vorgemacht – jetzt bekommen Iron Maiden in der letzten Folge von ‘Stranger Things’ ihren Platz im Rampenlicht!

Der Jahreswechsel kommt mit allerlei Trennungen in der Metal-Welt daher: Mitmusiker und Fans müssen sich von Mitgliedern von Subway To Sally, Haken und The Gathering verabschieden.

Steel Meets Steel – neue Alben im Härtetest

Das Podcast-Duo nimmt sich diesmal diese neu erscheinenden Metal-Alben vor:

Beyond The Black BREAK THE SILENCE

Alter Bridge ALTER BRIDGE

J.B.O. HAUS OF THE RISING FUN

Soen RELIANCE

Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Das neue Kreator-Album KRUSHERS OF THE WORLD erscheint! METAL HAMMER-CvD Katrin Riedl trifft Mille Petrozza und Frédéric Leclercq zum Interview.

Noch mehr davon lest ihr in der ausführlichen Titelgeschichte in METAL HAMMER-Ausgabe 01/2026 mit exklusiver Kreator-Schallplatte!

So geht’s weiter

—

