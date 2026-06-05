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METAL HAMMER Podcast Folge 138 mit Evanescence

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Foto: PR, Chapman Baehler. All rights reserved.
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Interview mit Amy Lee (Evanescence). Knocked Loose ziehen Unglück an – und ziehen durch. Personalwechsel bei Warkings, Six Feet Under, Ingested. Album der Woche von Evergrey u.a.
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Das Podcast-Duo stellt diesmal dieses neue Metal-Album vor:

Hörproben der neu erschienenen Alben und aller anderen Bands, die wir in unserem Podcast erwähnen, findet ihr

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Don’t Talk To Strangers – das METAL HAMMER Podcast-Interview

Evanescence veröffentlichen ihr neues Album SANCTUARY. METAL HAMMER-Volontärin Helen Lindenmann im Gespräch mit Amy Lee.

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So geht’s weiter

Die nächste Podcast-Folge erscheint am 12.6.2026. Dann im Interview: Markus Babbel! Den METAL HAMMER Podcast gibt es wöchentlich am Freitag neu unter www.metal-hammer.de/podcast, auf

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, Deezer, Amazon und überall, wo es Podcasts gibt. Vergesst nicht, uns zu folgen, um zu erfahren, wie es weitergeht!

Impressum: https://www.metal-hammer.de/impressum/, Datenschutzerklärung: https://www.metal-hammer.de/datenschutz/

Schnitt: Dominik Winter

Die frischesten Alben, die spannendsten Neuigkeiten, der ein oder andere Blick hinter die METAL HAMMER-Kulissen – und in jeder Episode ein stahlharter Gesprächspartner: METAL HAMMER gibt es jetzt auch zum Hören! Der METAL HAMMER Podcast versorgt euch regelmäßig mit allem, was die Metal-Welt bewegt. Moderiert wird die schwermetallische Podcast-Reihe von Chefin vom Dienst Katrin Riedl und Chefredakteur Sebastian Kessler.


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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Themen

Amy Lee Evanescence Evergrey Helen Lindenmann Katrin Riedl METAL HAMMER Podcast Podcast Sebastian Kessler sepultura Warkings
Warkings: Gitarrist Crusader steigt aus
Warkings, Hamburg, Sporthalle, 02.12.2022
Warkings haben ihren Kreuzritter verloren. Gitarrist Crusader hat die Reihen der Krieger verlassen, um sich anderen Dingen zu widmen.
Warkings müssen sich für künftige Schlachten schnellstens einen neuen Krieger an der Gitarre suchen, denn Crusader hat pünktlich zum Start der Festivalsaison seine Waffen niedergelegt. Das gab die Power Metal-Formation um Sänger Georg Neuhauser (Serenity) alias Tribun jüngst über die Sozialen Netzwerke bekannt. Im dazugehörigen Statement verkündet die Band im gewohnt episch-literarischem Stil: „Manchmal, selbst im ewigen Leben, finden Dinge ein Ende. Heute schließt sich ein Kapitel in der Saga der Warkings. Nach unzähligen Schlachten, die auf Festivals und Tourneen geschlagen wurden, legt der Kreuzritter sein Banner nieder und reitet einem anderen Schicksal entgegen.“ Starke Bande Die Trennung sei jedoch…
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