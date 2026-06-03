Warkings müssen sich für künftige Schlachten schnellstens einen neuen Krieger an der Gitarre suchen, denn Crusader hat pünktlich zum Start der Festivalsaison seine Waffen niedergelegt. Das gab die Power Metal-Formation um Sänger Georg Neuhauser (Serenity) alias Tribun jüngst über die Sozialen Netzwerke bekannt.

Im dazugehörigen Statement verkündet die Band im gewohnt episch-literarischem Stil: „Manchmal, selbst im ewigen Leben, finden Dinge ein Ende. Heute schließt sich ein Kapitel in der Saga der Warkings. Nach unzähligen Schlachten, die auf Festivals und Tourneen geschlagen wurden, legt der Kreuzritter sein Banner nieder und reitet einem anderen Schicksal entgegen.“

Starke Bande

Die Trennung sei jedoch im Guten verlaufen, denn weiter heißt es: „Wie alle großen Krieger wissen: Das Schicksal ist ein Weg, der manchmal in verschiedene Richtungen führt. Und während seine Reise nun andernorts weitergeht, verlässt er uns mit unserem tiefsten Respekt und in ewiger Bruderschaft.“ Die gemeinsame Zeit – acht Jahre seit der Gründung der Band – werde in Ehren gehalten. „Crusader mag die Reihen der Warkings verlassen – doch kein Schwert kann die Bande zerreißen, die im Krieg geschmiedet wurden.“

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In den Kommentaren fragt ein User folglich, ob ein neuer Kreuzritter den freien Platz einnehme. Darauf antwortet die Band: „Es gibt nur einen Crusader, aber es gibt einen Platz.“ Dieser sollte möglichst bald besetzt werden, immerhin stehen die Warkings schon am 26. Juni beim Büren Open Air wieder auf der Bühne. Ob es bereits einen Nachfolger gibt und in welche Rolle dieser schlüpfen wird, ist noch nicht bekannt. Dem Kommentar nach zu urteilen wird es wohl ein vollkommen anderer Kriegscharakter sein.

Außer bei bereits erwähntem Festival haben Fans bei vielen Terminen die Möglichkeit, sich von der Neuaufstellung zu überzeugen. Schließlich bestreiten noch die Warkings bis Ende des Jahres weitere Festival-Auftritte. Hier die Daten für Deutschland.

Warkings Live 2026

26.06. Büren, Büren Open Air

08.08. Hamburg, Elbriot

21.08. Haddeby, Baltic Open Air

22.08. Einbeck, Headbangers-Festival

04.-06.09. Luhmühlen, MPS

05.09. Nürnberg, Hirsch – Night Of The Kings

04.12. Lichtenfels, Stadthalle – Storm Out Festival

05.12. Bochum, Ruhrcongress – Pott Out Festival

11.12. Augsburg, Schwabenhalle – Rock Out Festival

12.12. Karlsruhe, Schwarzwaldhalle – Knock Out Festival

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