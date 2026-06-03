Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Warkings: Gitarrist Crusader steigt aus

Warkings, Hamburg, Sporthalle, 02.12.2022
Warkings, Hamburg, Sporthalle, 02.12.2022
Foto: Birger Treimer. All rights reserved.
von
Warkings haben ihren Kreuzritter verloren. Gitarrist Crusader hat die Reihen der Krieger verlassen, um sich anderen Dingen zu widmen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Warkings müssen sich für künftige Schlachten schnellstens einen neuen Krieger an der Gitarre suchen, denn Crusader hat pünktlich zum Start der Festivalsaison seine Waffen niedergelegt. Das gab die Power Metal-Formation um Sänger Georg Neuhauser (Serenity) alias Tribun jüngst über die Sozialen Netzwerke bekannt.

Armageddon
Armageddon
von NAPALM RECORDS
Für bei Amazon kaufen

Im dazugehörigen Statement verkündet die Band im gewohnt episch-literarischem Stil: „Manchmal, selbst im ewigen Leben, finden Dinge ein Ende. Heute schließt sich ein Kapitel in der Saga der Warkings. Nach unzähligen Schlachten, die auf Festivals und Tourneen geschlagen wurden, legt der Kreuzritter sein Banner nieder und reitet einem anderen Schicksal entgegen.“

Starke Bande

Die Trennung sei jedoch im Guten verlaufen, denn weiter heißt es: „Wie alle großen Krieger wissen: Das Schicksal ist ein Weg, der manchmal in verschiedene Richtungen führt. Und während seine Reise nun andernorts weitergeht, verlässt er uns mit unserem tiefsten Respekt und in ewiger Bruderschaft.“ Die gemeinsame Zeit – acht Jahre seit der Gründung der Band – werde in Ehren gehalten. „Crusader mag die Reihen der Warkings verlassen – doch kein Schwert kann die Bande zerreißen, die im Krieg geschmiedet wurden.“

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

In den Kommentaren fragt ein User folglich, ob ein neuer Kreuzritter den freien Platz einnehme. Darauf antwortet die Band: „Es gibt nur einen Crusader, aber es gibt einen Platz.“ Dieser sollte möglichst bald besetzt werden, immerhin stehen die Warkings schon am 26. Juni beim Büren Open Air wieder auf der Bühne. Ob es bereits einen Nachfolger gibt und in welche Rolle dieser schlüpfen wird, ist noch nicht bekannt. Dem Kommentar nach zu urteilen wird es wohl ein vollkommen anderer Kriegscharakter sein.

Außer bei bereits erwähntem Festival haben Fans bei vielen Terminen die Möglichkeit, sich von der Neuaufstellung zu überzeugen. Schließlich bestreiten noch die Warkings bis Ende des Jahres weitere Festival-Auftritte. Hier die Daten für Deutschland.

Warkings Live 2026

  • 26.06. Büren, Büren Open Air
  • 08.08. Hamburg, Elbriot
  • 21.08. Haddeby, Baltic Open Air
  • 22.08. Einbeck, Headbangers-Festival
  • 04.-06.09. Luhmühlen, MPS
  • 05.09. Nürnberg, Hirsch – Night Of The Kings
  • 04.12. Lichtenfels, Stadthalle – Storm Out Festival
  • 05.12. Bochum, Ruhrcongress – Pott Out Festival
  • 11.12. Augsburg, Schwabenhalle – Rock Out Festival
  • 12.12. Karlsruhe, Schwarzwaldhalle – Knock Out Festival


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Abschied Ausstieg Crusader Gitarrist Trennung Warkings
Hatebreed: Rechtsstreit mit Chris Beattie geht weiter
Chris Beattie mit Hatebreed
Der Versuch von Hatebreed, die Klage des ehemaligen Bassisten und Mitbegründers Chris Beattie abzuweisen, ist wohl gescheitert.
Mehr als ein halbes Jahr nachdem Hatebreed einen Antrag auf Abweisung der Anklage seitens des Ex-Bassisten Chris Beattie gestellt haben, hat ein Richter nun eine Entscheidung getroffen. Der Antrag der Band – vordergründig Frontmann Jamey Jasta – wurde abgewiesen. Somit wird Beatties Rechtsstreit gegen seine ehemalige Band fortgesetzt. Der Antrag bezog sich auf die Zurückweisung von vier Anklagepunkten: Vertragsbruch, unerlaubte Einmischung in Geschäftsbeziehungen, ungerechtfertigte Bereicherung und seelische Belastung. Lambgoat zufolge versuchen die beiden Parteien im Juni, eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. Sollte dies nicht gelingen, wird der Fall im April 2027 vor einem Geschworenengericht verhandelt. Der Anfang Mittlerweile dauern sich…
Weiterlesen
Zur Startseite