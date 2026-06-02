Bereits im Jahr 2018 wurde bei Sonny Mayo (Ex-Sevendust, Ex-Snot) eine genetisch bedingte koronare Herzkrankheit diagnostiziert. Der Diagnose sind zwei Herzinfarkte vorausgegangen. 2019 entschied sich Mayo für eine Stammzelltherapie. Vor Kurzem erlitt der 54-Jährige erneut einen Herzinfarkt, woraufhin er sich einer notfallmäßigen dreifachen Bypass-Operation unterziehen musste.

Notwendige Hilfe

Um bei der Bewältigung der Nachwirkungen solch einer schwerwiegenden Operation zu helfen, wurde eine Spendenaktion über Meal Train ins Leben gerufen. Dort kann man sowohl Geld als auch Mahlzeiten spenden, die über einen eigenen Kalender organisiert werden.

Organisatorin Megan Wright schreibt dazu: „Bitte unterstützt Lara und Sonny während seiner Genesung in den kommenden Monaten. Der erste Monat zu Hause wird für Lara eine Zeit der Vollzeitpflege bedeuten und birgt das höchste Risiko für Infektionen und Erkrankungen. Daher würde es seine Genesung enorm unterstützen, ihnen Mahlzeiten vorbeizubringen. Falls ihr keine Mahlzeit vorbeibringen könnt, schließt sie bitte weiterhin in eure Gebete ein!“

Mayos Ehefrau Lara zeigt sich aufgrund der enormen Hilfsbereitschaft sehr dankbar, erklärt jedoch auch den Leidensweg ihres Gatten. „Sonny hat starke Schmerzen, und der Weg der Genesung wird eine große Herausforderung sein. Dies war bereits sein dritter Herzinfarkt, und es konnten keine weiteren Stents mehr gesetzt werden. Seine Hauptarterien waren zu 80 Prozent verstopft; diese schmerzhafte, aber notwendige Operation hat ihm daher das Leben gerettet.“

Eine Herz-Bypass-Operation – oder Koronararterien-Bypass-Operation (CABG) – dient dazu, die Durchblutung des Herzens zu verbessern. Dabei verwendet der Chirurg Blutgefäße, die einer anderen Körperstelle entnommen wurden, um die geschädigten Arterien zu überbrücken.

Unter den großzügigen Spendern sind unter anderem der einstige Megadeth-Bassist David Ellefson, Corey Taylor und Papa Roach-Sänger Jacoby Shaddix gelistet. Auch Sevendust-Gitarrist Clint Lowery will Sonny Mayo unter die Arme greifen. Immerhin übernahm Mayo von 2005 bis 2008 Lowerys Posten bei Sevendust, als dieser sich anderen Projekten gewidmet hatte. Erst vergangenes Jahr verließ Mayo Snot, um sich auf andere Dinge zu konzentrieren.

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