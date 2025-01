Lajon Witherspoon (Sevendust): SEASONS war Meilenstein

auch interessant

Das vierte Sevendust-Album SEASONS eroberte 2003 die Herzen vieler neuen Hörer. ‘Enemy’ ist bis heute eines der bekanntesten Lieder der Band, und ‘Face To Face’ bleibt ein Favorit. Anlässlich des 21. Geburtstags von SEASONS tourten Sevendust Ende 2024 durch die USA. In einem neuen Interview mit That Fuzzing Rock Show sprach Sänger Lajon Witherspoon darüber, wieso gerade dieser Geburtstag des Albums ein feierlicher Anlass ist.

„Ich habe das Gefühl, dass dieses Album ein unglaublich wichtiger Meilenstein für uns ist. Der 21. Jahrestag, also das Erreichen der Volljährigkeit, wirkte wie der perfekte Anlass, es in voller Länge zu präsentieren. Es ist so viel los in der Welt, wir wurden viel zurückgehalten. Nun können wir SEASONS spielen, wie es sein sollte“, erzählt Witherspoon. Er fährt fort: „Sevendust haben dieses Album mit Butch Walker produziert. Es war eines der letzten Werke, die wir in seinen RubyRed Studios produzierten, die ihm gehörten. Als wir danach im Bus saßen, hatten wir das Gefühl, dass nun alles anders werden würde. Und so war es, Gott hatte einen Plan, die Dinge haben sich geändert. Wir haben mehr Tournees gespielt.“

Sevendust wurden erwachsen

Empfehlung der Redaktion Sevendust: Die Metal-Szene hat kein Platz für Rassismus Alternative Metal, Alternative Rock, Nu Metal Auch die Metal-Szene hat zuweilen mit Rassismus zu kämpfen. Sevendust-Frontmann Lajon Witherspoon will derartige Probleme fortan unterbinden. Auch emotional sticht das Viertwerk hervor: „Wir haben viel gesungen. Wir hatten keine Angst, das zu tun, was wir als Band wirklich wollten. Jeder wollte, dass wir möglichst hart und brutal sind, alles kaputtschlagen. Wir waren reif genug, um zu erkennen, dass unsere Leute, unsere Familien, mit uns gewachsen sind. Das war ein Meilenstein in unserer Karriere.“

Sevendust widmeten ihr Werk zwei für sie wichtigen Menschen. Einerseits dem im August des Vorjahres verstorbenen Dave Williams, welcher als erster Drowning Pool-Sänger die Bühnen bereiste. Außerdem widmeten sie es Lajon Witherspoons jüngerem Bruder Reginald, welcher im November 2002 ermordet wurde. Auch die Trauer über die Tode wird eine große Rolle bei der Entstehung des Albums gespielt haben.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.