Sevendust: Die Metal-Szene hat kein Platz für Rassismus

auch interessant

Im Interview mit 93.5 To The Beach sprach sich Sevendust-Frontmann Lajon Witherspoon nachdrücklich gegen Rassismus in der Metal-Szene aus.

Sevendust stellen sich gegen Rassismus

Empfehlung der Redaktion Sevendust-Sänger mit Messerwunde in Notaufnahme Crossover Sevendust-Frontmann Lajon Witherspoon besitzt ein Schweizer Taschenmesser. Ob er es so bald wieder in die Finger, ist mehr als fraglich. „Auf der Slipknot-Tour haben wir einmal irgendwo ein paar rassistische Kinder gesehen, die Schilder mit der Aufschrift ‚Heil Hitler‘ hochgehalten haben. Ich habe sie ausgelacht und gesagt: ‚Ihr Kinder wisst nicht einmal, was das bedeutet.‘ Zum Glück haben wir das überwunden“, sagte Witherspoon. „Und ich denke, wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, alle wissen zu lassen, dass es uns nicht um Rassismus und Negativität geht, auch heute. Wir wollten damals nicht gespalten werden und wir auch heute nicht. Aber ich denke, es ist die Metal- und Rock-Community, die uns alle zusammenbringt. Damals gab es keinen Platz für Ignoranz, und heute gibt es keinen Platz für Ignoranz. Also machen wir einfach so weiter.

TRUTH KILLER auf Amazon.de bestellen!

Ähnliche Worte fand der Sänger bereits 2020 im Gespräch mit Full Metal Jackie. Damals erklärte er: „Ich denke, heute können wir definitiv sehen, dass es in dieser Welt einen Mangel an Gleichheit gibt. Glücklicherweise habe ich das Gefühl, dass das in der Branche, in der ich tätig bin, definitiv nicht toleriert wird. Ich habe das Gefühl, dass diese Community unglaublich einladend ist, und ich bin sehr gesegnet, dazuzugehören. Ich habe auch das Gefühl, dass es definitiv viele Leute gibt, die sich hinter rassistischen Masken verstecken. Aber wenn ich irgendetwas tun kann, dann werde ich immer ein Vorreiter sein, der Frieden, Liebe und Gleichheit in diese Branche und in das bringt, was ich tue.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.