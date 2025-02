Rise Against: Tim McIlrath spricht über neue Musik

auch interessant

Rise Against touren gerade durch Europa und haben ein neues Lied im Gepäck. ‘Nod’ heißt das gute Stück, ist vor drei Wochen erschienen und handelt „von dem Trost, den wir in der Gemeinschaft finden. Es geht um die Gewissheit, dass wir nicht allein sind. Dieser Trost kann unsere Wut und unsere Frustration mildern, zumindest vorübergehend“, so Sänger und Haupttexter Tim Mcllrath.

Empfehlung der Redaktion Rise Against wettern gegen das Abtreibungsverbot in den USA Melodic Hardcore Rise Against sprechen sich online gegen die restriktive Abtreibungspolitik und den kürzlich gefällten Beschluss des Obersten Gerichtshofs der USA aus. Kurz vor der Show in Dublin unterhielt sich Mcllrath mit Oran O’Beirne von Overdrive über die neueste Veröffentlichung und wann die Ideen dazu entstanden sind. Der Frontmann erinnert sich, dass es nach der Tournee zur letzten Platte NOWHERE GENERATION (2021) damit losging. „Wir machten eine Pause, was für uns ganz normal ist. Das Touren ist intensiv und fordert viel von einem. Das ist sozusagen der Moment, in dem sich jeder wieder mit seinem Zuhause verbindet und dann seine Batterien aufladen kann. Wir begannen wahrscheinlich ein paar Monate, nachdem wir mit NOWHERE GENERATION durch waren, mit dem Schreiben. Wir haben uns nicht beeilt oder uns unter Druck gesetzt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Nichts überstürzen

Das kommende Album wird das zehnte in der Diskografie von Rise Against, und so verläuft inzwischen alles „sehr organisch“, wie Tim Mcllrath meint. „Wir schreiben, wenn wir die Dringlichkeit verspüren, etwas zu schreiben. Wir nehmen auf, wenn wir das Gefühl haben, dass es fertig ist. Wir machen nichts, was zu überstürzt ist.“ Bis das Quartett aus Chicago etwas veröffentlicht, müsse außerdem „jede einzelne Note, jeder einzelne Teil, jeder Text, jeder Klang“ zahlreiche Prüfungen durchlaufen. Erst wenn alle Beteiligten „wirklich von dem Song überzeugt“ sind, wird er auf die Welt losgelassen, wie der Sänger erklärt. Deshalb sei man im Vorfeld auch nicht nervös, sondern zuversichtlich. „Abgesehen davon kann ich nichts daran ändern, wie die Leute es annehmen.“

Empfehlung der Redaktion Rock am Ring/Rock im Park 2025: Alle Infos zu den Festivals Heavy Metal Es gibt 56 neue Bands für Rock am Ring & Rock im Park 2025 — darunter Airbourne, HSB, In Flames sowie zwei geheime Headliner. Dies sei bereits seit der Anfangszeit der Band (1999 – damals noch unter dem Namen Transistor Revolt) der Fall. „Es war eine Überraschung zu sehen, dass irgendjemand sich damit verbunden fühlt. In diesem Sinne bin ich immer dankbar, denn ich erwarte nicht, dass die Leute unsere Band lieben. Ich erwarte nicht, dass sie unsere Songs lieben.“ Es sei vollkommen in Ordnung, dass die Geschmäcker unterschiedlich sind. „Wir sind nicht hier und versuchen, irgendjemandem etwas unterzuschieben. Aber wenn du einen neuen Rise Against-Song hörst, hörst du, was unserer Meinung nach derzeit die beste Version von uns selbst ist.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.