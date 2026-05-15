Die Videos der Woche vom 15.05. mit Hiraes, Blue Medusa u.v.m.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

A Cold Paradise ‘Here I Rise’

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Bloodhunter ‘Human Insecticide’

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Blue Medusa ‘Flying Monkey’

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Brocarde ‘Seven Sins’ (feat. Ray Luzier)

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Conjurer ‘This World Is Not My Home’

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DVRK ‘Misery Repeat’

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Dymna Lotva ‘Zory’

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Green Lung ‘Evil In This House’

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Hiraes ‘Nightflight’

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John Diva & The Rockets Of Love ‘Bigger Than America’

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Madball ‘Rebel Kids’

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Sacriversum ‘Golden Lights Of Valhalla’

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Savage Mania ‘Master Of Hell’

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Show Me The Body ‘No God’

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Solemnity ‘Drums Of War (Resistance)’

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Temple Of Dread ‘Dreadspawn Dominion’

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Toxpack ‘Auf euch alle’

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