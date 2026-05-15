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Die Videos der Woche vom 15.05. mit Hiraes, Blue Medusa u.v.m.

Hiraes @ Summer Breeze 2025, 14.8.2025
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Foto: Florian Stangl. All rights reserved.
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Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Madball, Dymna Lotva sowie einigen weiteren.
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Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

A Cold Paradise ‘Here I Rise’

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Bloodhunter ‘Human Insecticide’

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Blue Medusa ‘Flying Monkey’

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Brocarde ‘Seven Sins’ (feat. Ray Luzier)

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Conjurer ‘This World Is Not My Home’

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DVRK ‘Misery Repeat’

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Dymna Lotva ‘Zory’

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Green Lung ‘Evil In This House’

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Hiraes ‘Nightflight’

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John Diva & The Rockets Of Love ‘Bigger Than America’

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Madball ‘Rebel Kids’

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Sacriversum ‘Golden Lights Of Valhalla’

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Savage Mania ‘Master Of Hell’

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Show Me The Body ‘No God’

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Solemnity ‘Drums Of War (Resistance)’

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Temple Of Dread ‘Dreadspawn Dominion’

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Toxpack ‘Auf euch alle’

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Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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Die Videos der Woche vom 03.04. mit Kreator, Periphery u.v.m.
Kreator
Brandaktuelles Videomaterial gibt es auch diese Woche - von unter anderem Dogma, Nervosa, Dominum sowie einigen weiteren.
Hier geht's zur Übersicht dieser Woche: The Callous Daoboys ‘Gigantic Parasite Tongue’ Capr! ‘Sails Of Charon’ Dogma ‘Fate Unblinds’ Dominum ‘The Circus Is In Town’ Gutrectomy ‘Stepdad Slamfight’ Hardbone ‘Four To The Floor’ Hell Boulevard ‘The Fine Art Of Breaking Up’ Kreator ‘Loyal To The Grave’ Lex Legion ‘Sleep Eternally’ Lord Of The Lost ‘Es gibt nur einen Gott’ Lynx ‘Trinity Of Suns’ Mork ‘Ødelagt’ Nervosa ‘Impending Doom’ Periphery ‘Mr. God’ The Plot In You ‘You Get One’ Puscifer ‘A Public Stoning’ Saasta ‘The Coffin’ Sevendust ‘Threshold’ Vansind ‘Alvild’ Warfield ‘Fragmentation’ --- Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen…
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