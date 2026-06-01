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Six Feet Under trennen sich von Drummer Marco Pitruzzella

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Marco Pitruzzella mit Six Feet Under @ Rockfabrik Nürnbeg 2014
Foto: Florian Stangl. All rights reserved.
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Kurz vor dem Start der Europatournee verkünden Six Feed Under einen Personalwechsel. Marco Pitruzzella gibt demnach nicht länger den Takt an.
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Six Feet Under haben über die Sozialen Netzwerke verlauten lassen, dass Schlagzeuger Marco Pitruzzella nach 13 Jahren nicht länger Teil der Band ist – und das kurz vor der anstehenden Tour durch Europa. Über die Beweggründe schweigt sich die Formation um Chris Barnes aus, doch immerhin ist für Ersatz gesorgt.

Willkommen und Tschüs!

Im offiziellen Statement heißt es zunächst: „Wir wollen all unseren Fans weltweit mitteilen, dass wir uns riesig darauf freuen, in der kommenden Woche unsere Europatournee zu starten und damit unseren intensiven Sommer-Tour-Plan einzuläuten.“ Fast beiläufig bitten Six Feet Under darum, Ruston Grosse als neuen Schlagzeuger willkommen zu heißen.

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Weiter schreiben Barnes und Co.: „Wir haben bereits seit einigen Monaten gemeinsam mit Ruston an den Vorbereitungen gearbeitet – und offiziell seit Anfang Mai, nachdem wir uns von Marco Pitruzzella getrennt hatten.“ Wirklich offiziell war die Neubesetzung bislang nicht. Einzig Ruston Grosse hat auf seinen Social Media-Profilen bereits seit April immer proklamiert, dass er für die anstehenden Live-Termine am Schlagzeug einspringt.

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Ob dieses Engagement nur temporär oder dauerhaft ist, geht aus keinem der aktuellen Statements hervor. Die Band schließt mit den Worten: „Alle in der Band sind total begeistert von diesem neuen Kapitel von Six Feet Under und dem fetten Groove, den Ruston in die Rhythmussektion einbringt!! Er ist eine absolute Abrissbirne! Und ein toller Typ.“

In einem separaten Beitrag meint Ruston Grosse: „Ich bin verdammt heiß darauf, gemeinsam mit den Jungs bei diesen nächsten Angriffen die Massen niederzuwalzen! Es ist mir eine Ehre, die Bühne mit Chris, Jack, Ray und Jeff zu teilen – und zudem für Lord Marco einzuspringen. Also bewegt eure Ärsche zu den Shows oder Festivals und macht euch darauf gefasst, zermalmt zu werden.“

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Ob die anhaltend schlechten Kritiken für den Abgang von Pitruzzella verantwortlich sind oder etwas anderes dahintersteckt, ist nicht bekannt. Fakt ist jedoch, dass auch die aktuelle Platte NEXT TO DIE nicht gut abschneidet. Dennoch werden Six Feet Under gespannt an folgenden Terminen erwartet.

Six Feet Under live

  • 04.06. Berlin, Frannz Club
  • 06.06. Köln, Gebäude 9
  • 07.06. Saarbrücken, Garage
  • 12.06. A-Nickelsdorf, Nova Rock
  • 16.06. Memmingen, Kaminwerk
  • 17.06. München, Backstage Halle
  • 19.06. Aschaffenburg, Colos-Saal
  • 23.06. Hamburg, Logo
  • 27.06. CH-Hauteville, Abyss Festival


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Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

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