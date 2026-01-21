Toggle menu

Sevendust: Neues Album hat einen Termin

Sevendust live, Rock am Ring 2011
Sevendust live, Rock am Ring 2011
Foto: M. Hauschild. All rights reserved.
von
Während Sevendust durch Europa touren, wurde hinter den Kulissen das neue Album fertiggestellt. Nun hat es ein Veröffentlichungsdatum.
Momentan sind Sevendust zusammen mit Daughtry und Alter Bridge auf einer ausgedehnten Europatournee. Bevor es an die Live-Vorbereitungen ging, hat das Quintett an neuer Musik gearbeitet. Das Resultat heißt ONE. Das 15. Studioalbum ist auf der Farm von Lajon Witherspoon entstanden und erscheint am 1. Mai via Napalm Records.

Insgesamt umfasst ONE zehn neue Songs, die nach dem Release auf einer Tour durch Nordamerika präsentiert werden. Vielleicht haben auch die hiesigen Fans Glück, dass sie schon in den Genuss von neuem Material kommen. Immerhin läuft die aktuelle „What Lies Within“-Tour noch bis Anfang März. Die meisten Termine in Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen zudem noch bevor.

„What Lies Within“-Tour 2026

  • 25.01. Berlin, Columbiahalle
  • 30.01. A-Wien, Gasometer
  • 05.02. CH-Zürich, The Hall
  • 17.02. Oberhausen, Turbinenhalle
  • 20.02. München, Zenith

Absolute Perfektion

Laut Promo „präsentiert das Quintett aus Atlanta zehn zeitgleich fokussierte wie kraftvolle Songs, getragen von gigantischen Riffs, seismischen Grooves und ihren typisch mitreißenden Hooks.“ Produziert wurde das Album erneut mit Michael „Elvis“ Baskette, der auch für seine Arbeit mit Alter Bridge, Mammoth, Slash und vielen anderen bekannt ist.

Im November 2025 teilte Gitarrist Clint Lowery auf Instagram ein Foto vom Ende der Studioaufnahmen und dankte dem „fantastischen Produktions-Team, dass sie alles auf höchstem Niveau gemacht und Perfektion gefordert haben, anstatt dass wir nur unser Bestes geben. Vier Alben in Folge und jedes Mal ist es eine großartige Erfahrung.“

Lowery wird bei der derzeit laufenden Tournee übrigens von Tim Tournier vertreten, da er selbst bei den ersten Terminen nicht dabei sein kann. Dies verkündete der Gitarrist erst kürzlich über die Sozialen Medien. Ich habe meinen Kindern vor Jahren versprochen, nicht mehr so ​​lange weg zu sein. Ich war in meiner Karriere schon oft lange unterwegs und muss dieses Versprechen halten und sicherstellen, dass ich für sie da bin.“ Weiterhin habe er vergangenes Jahr mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Er lasse sich aber „demnächst untersuchen, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist, bevor ich zur Band stoße.“

ONE-Tracklist

  1. One
  2. Unbreakable
  3. Is This The Real You
  4. Threshold
  5. We Won
  6. Construct
  7. Bright Side
  8. The Drop
  9. Blood Price
  10. Misdirection


Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER.

