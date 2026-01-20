Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Iron Maiden: Nicko-Abgang für Zukunft der Band

Adrian Smith (l.) und Nicko McBrain bei der Premiere des Filmes ‘Iron Maiden: Flight 666‘ am 30. April 2009
Adrian Smith (l.) und Nicko McBrain bei der Premiere des Filmes ‘Iron Maiden: Flight 666‘ am 30. April 2009
Foto: AFP via Getty Images, MAX NASH. All rights reserved.
von
Aus Sicht von Iron Maiden-Gitarrist Adrian Smith war der Rückzug von Schlagzeuger Nicko McBrain lebenswichtig für die Band.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Nicko McBrain ist zwar noch Mitglied von Iron Maiden, trommelt aber bekanntlich nicht mehr bei Bassist Steve Harris und Co. Gitarrist Adrian Smith plauderte kürzlich im Interview bei Metal Hammer España über den Abgang des Schlagzeugers, was die erste Veränderung der Band-Besetzung seit 1999 bedeutete. Damals kehrte Bruce Dickinson als Sänger zurück und brachte Smith mit.

Wir werde nicht jünger

„Der Drummerjob bei Iron Maiden ist sicher einer der härtesten“, ordnet Smith ein. „Es ist sehr, sehr körperlich. Nick hatte seinen Schlaganfall — und keine vollständige Genesung. Leider hat das wirklich sein Spiel beeinträchtigt. Aber Gott sei Dank geht es ihm jetzt gut. Doch ist eine ernsthafte Sache. Und das ist das Leben. Seien wir ehrlich: Wir sind keine Kinder mehr. Es war sehr schwierig.

Bei der Tournee zuvor hatte er sein Bestes gegeben, doch er wusste von sich selbst, dass er nicht mehr das tun konnte, was er früher getan hat. Daher mussten wir die Veränderung treffen, damit die Band weitermachen kann. Und er war wirklich herzzerreißend. Nick war — und ist immer noch — ein großer Teil der Band und wird es immer sein. Er hatte einfach eine gewaltige Präsenz. Die Leute lieben ihn. Wir alle lieben ihn. Und er ist ein unglaublicher Schlagzeuger.

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Vergangenen Sommer verlor Frontmann Dickinson ein paar lobende Worte über McBrains Nachfolger Simon Dawson, den Harris einfach von seiner Zweit-Band British Lion hinüber importierte. „Simon hält sich an das Programm, was die Geschwindigkeit der Stücke angeht. Er ist jedes Mal absolut pingelig, wenn es um das richtige Tempo geht. Wir als Band wissen das tatsächlich wirklich zu schätzen. All die Gitarristen grinsen total — bis über beide Ohren. Steve Harris geht es genauso.

Number Of The Beast - T-Shirt
Number Of The Beast - T-Shirt
von Iron Maiden
Für € 19,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Denn jedem geht es nicht so: ‚Hey, immer mit der Ruhe, langsamer bitte hier.‘ Das bringt Simon also hinein: Diese Stabilität. Und er versucht nicht, Nicko zu sein. Man kann nicht Nicko sein. Es gibt nur einen Nicko, er ist einzigartig. Deswegen haben wir uns keinen Klon ausgesucht. Und es gab viele Schlagzeuger, die das kopiert haben, was Nicko gemacht hat, aber einen von denen wollen wir nicht. Wir wollten jemanden, der ein anderes Feeling hat.“


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Abgang Abschied Adrian Smith Band Entscheidung iron maiden Nicko McBrain Zukunft
Haken trennen sich von Gitarrist und Bassist
Haken @ Basinfirefest 2023, 25.6.2023
Die Progressive Metal-Band Haken trennt sich überraschend von Gitarrist Charlie Griffiths und Bassist Conner Green.
Die britischen Progressive-Metaller Haken haben überraschend die Trennung von Charlie Griffiths (Gitarre) und Conner Green (Bass) bekannt gegeben. Die Band offenbarte den Personalwechsel in einem kurzen Statement auf Social Media. Zudem kündigte sie neue Musik für dieses Jahr an. Traurige Neuigkeit Haken informieren: "Mit schweren Herzen geben wir bekannt, dass Charlie Griffiths und Conner Green Haken verlassen müssen. Wir sind unglaublich dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam damit verbracht haben, Musik zu machen, die Welt zu bereisen und Dinge zu erreichen, von denen wir dachten, sie seien unmöglich.  Sowohl Charlie als auch Conner sind als Musiker und Individuen unersetzlich…
Weiterlesen
Zur Startseite