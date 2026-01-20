Nicko McBrain ist zwar noch Mitglied von Iron Maiden, trommelt aber bekanntlich nicht mehr bei Bassist Steve Harris und Co. Gitarrist Adrian Smith plauderte kürzlich im Interview bei Metal Hammer España über den Abgang des Schlagzeugers, was die erste Veränderung der Band-Besetzung seit 1999 bedeutete. Damals kehrte Bruce Dickinson als Sänger zurück und brachte Smith mit.

Wir werde nicht jünger

„Der Drummerjob bei Iron Maiden ist sicher einer der härtesten“, ordnet Smith ein. „Es ist sehr, sehr körperlich. Nick hatte seinen Schlaganfall — und keine vollständige Genesung. Leider hat das wirklich sein Spiel beeinträchtigt. Aber Gott sei Dank geht es ihm jetzt gut. Doch ist eine ernsthafte Sache. Und das ist das Leben. Seien wir ehrlich: Wir sind keine Kinder mehr. Es war sehr schwierig.

Bei der Tournee zuvor hatte er sein Bestes gegeben, doch er wusste von sich selbst, dass er nicht mehr das tun konnte, was er früher getan hat. Daher mussten wir die Veränderung treffen, damit die Band weitermachen kann. Und er war wirklich herzzerreißend. Nick war — und ist immer noch — ein großer Teil der Band und wird es immer sein. Er hatte einfach eine gewaltige Präsenz. Die Leute lieben ihn. Wir alle lieben ihn. Und er ist ein unglaublicher Schlagzeuger.

Vergangenen Sommer verlor Frontmann Dickinson ein paar lobende Worte über McBrains Nachfolger Simon Dawson, den Harris einfach von seiner Zweit-Band British Lion hinüber importierte. „Simon hält sich an das Programm, was die Geschwindigkeit der Stücke angeht. Er ist jedes Mal absolut pingelig, wenn es um das richtige Tempo geht. Wir als Band wissen das tatsächlich wirklich zu schätzen. All die Gitarristen grinsen total — bis über beide Ohren. Steve Harris geht es genauso.

Denn jedem geht es nicht so: ‚Hey, immer mit der Ruhe, langsamer bitte hier.‘ Das bringt Simon also hinein: Diese Stabilität. Und er versucht nicht, Nicko zu sein. Man kann nicht Nicko sein. Es gibt nur einen Nicko, er ist einzigartig. Deswegen haben wir uns keinen Klon ausgesucht. Und es gab viele Schlagzeuger, die das kopiert haben, was Nicko gemacht hat, aber einen von denen wollen wir nicht. Wir wollten jemanden, der ein anderes Feeling hat.“

