Iron Maiden spielen aktuell weiterhin ihre „Run for Your Lives“-Tournee anlässlich ihres 50. Bandjubiläums. In der zugehörigen Setlist fehlt allerdings ein Track, den Bassist und Mastermind Steve Harris gerne zukünftig wieder live zu Gehör bringen würde. Darüber plauderte der 69-Jährige im Interview mit den Kollegen vom britischen Metal Hammer.

Keine leichte Entscheidung

So sollte der Tieftöner darüber Auskunft geben, über welchen Song er sich am meisten gefreut hat, als Iron Maiden sich an die Setlist für die „Run for Your Lives“-Tour gemacht haben. Zur allgemeinen Überraschung handelt es sich dabei weder um eine Rarität noch um einen Track, den das Sextett auf der Konzertreise aufführt. Es ist vielmehr ein Lied, das Bruce Dickinson und Co. schon sehr häufig bei ihren Shows gezockt haben.

„Ich mag sie alle!“, antwortet Steve Harris auf die Frage. „Es ist schwer, da einen Song herauszupicken. Aber es gibt bestimmte Stücke wie ‘The Evil That Men Do’, welche nicht schon im Set sind, die ich aber gerne spielen würde. Wir haben die Ideen hin- und hergeschleudert — und spielen sie letztlich dieses Mal nicht. Aber es ist schwierig, ein Set von irgendeinem Abschnitt aus unserer Karriere zu spielen und dabei nichts auszulassen. Es ist ein schönes Problem, nehme ich an.“

An dieser Stelle drängt sich ein Blick in die Statistiken förmlich auf: Laut setlist.fm haben Iron Maiden ‘The Evil That Men Do’ bislang ganze 866 Mal während eines Live-Konzerts gespielt. In der Rangliste der am häufigsten aufgeführten Songs der Gruppe rangiert die Komposition vom SEVENTH SON OF A SEVENTH SON-Album (1988) auf Rang elf. Zuletzt haben ihn die britischen Heavy Metal-Veteranen 2019 zu Gehör gebracht. Was SEVENTH SON OF A SEVENTH SON angeht, haben sich Iron Maiden bei der aktuellen Konzertreise anstatt ‘The Evil That Men Do’ für den rund zehn Minuten langen Titeltrack sowie das kompaktere ‘The Clairvoyant’ entschieden.

Die Iron Maiden-Setlist der

„Run For Your Lives“-Tour:

Murders In The Rue Morgue Wrathchild Killers Phantom Of The Opera The Number Of The Beast The Clairvoyant Powerslave 2 Minutes To Midnight Rime Of The Ancient Mariner Run To The Hills Seventh Son Of A Seventh Son The Trooper Hallowed Be Thy Name Iron Maiden Aces High Fear Of The Dark Wasted Years

