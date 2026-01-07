Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Iron Maiden: Diesen Song will Harris wieder live spielen

Steve Harris mit Iron Maiden, München, Olympiahalle, 31.07.2023
Steve Harris mit Iron Maiden, München, Olympiahalle, 31.07.2023
Foto: Florian Stangl. All rights reserved.
von
Iron Maiden-Bassist Steve Harris steht der Sinn danach, einen ganz bestimmten Song-Klassiker wieder live zu aufzuführen.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Iron Maiden spielen aktuell weiterhin ihre „Run for Your Lives“-Tournee anlässlich ihres 50. Bandjubiläums. In der zugehörigen Setlist fehlt allerdings ein Track, den Bassist und Mastermind Steve Harris gerne zukünftig wieder live zu Gehör bringen würde. Darüber plauderte der 69-Jährige im Interview mit den Kollegen vom britischen Metal Hammer.

Keine leichte Entscheidung

So sollte der Tieftöner darüber Auskunft geben, über welchen Song er sich am meisten gefreut hat, als Iron Maiden sich an die Setlist für die „Run for Your Lives“-Tour gemacht haben. Zur allgemeinen Überraschung handelt es sich dabei weder um eine Rarität noch um einen Track, den das Sextett auf der Konzertreise aufführt. Es ist vielmehr ein Lied, das Bruce Dickinson und Co. schon sehr häufig bei ihren Shows gezockt haben.

„Ich mag sie alle!“, antwortet Steve Harris auf die Frage. „Es ist schwer, da einen Song herauszupicken. Aber es gibt bestimmte Stücke wie ‘The Evil That Men Do’, welche nicht schon im Set sind, die ich aber gerne spielen würde. Wir haben die Ideen hin- und hergeschleudert — und spielen sie letztlich dieses Mal nicht. Aber es ist schwierig, ein Set von irgendeinem Abschnitt aus unserer Karriere zu spielen und dabei nichts auszulassen. Es ist ein schönes Problem, nehme ich an.“

Number Of The Beast - T-Shirt
Number Of The Beast - T-Shirt Für € 19,99 im Metal Hammer Shop kaufen

An dieser Stelle drängt sich ein Blick in die Statistiken förmlich auf: Laut setlist.fm haben Iron Maiden ‘The Evil That Men Do’ bislang ganze 866 Mal während eines Live-Konzerts gespielt. In der Rangliste der am häufigsten aufgeführten Songs der Gruppe rangiert die Komposition vom SEVENTH SON OF A SEVENTH SON-Album (1988) auf Rang elf. Zuletzt haben ihn die britischen Heavy Metal-Veteranen 2019 zu Gehör gebracht. Was SEVENTH SON OF A SEVENTH SON angeht, haben sich Iron Maiden bei der aktuellen Konzertreise anstatt ‘The Evil That Men Do’ für den rund zehn Minuten langen Titeltrack sowie das kompaktere ‘The Clairvoyant’ entschieden.

Die Iron Maiden-Setlist der
„Run For Your Lives“-Tour:

  1. Murders In The Rue Morgue
  2. Wrathchild
  3. Killers
  4. Phantom Of The Opera
  5. The Number Of The Beast
  6. The Clairvoyant
  7. Powerslave
  8. 2 Minutes To Midnight
  9. Rime Of The Ancient Mariner
  10. Run To The Hills
  11. Seventh Son Of A Seventh Son
  12. The Trooper
  13. Hallowed Be Thy Name
  14. Iron Maiden
  15. Aces High
  16. Fear Of The Dark
  17. Wasted Years


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

Lothar Gerber schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

iron maiden Konzerte Live Setlist Song Steve Harris The Evil That Men Do
ZZ Top kommen 2026 für 4 Shows nach Deutschland
ZZ Top rocken 2026 vier Mal in hiesigen Gefilden
Die Boogie-Rocker ZZ Top beehren nächstes Jahr wieder die deutschen Fans — vier Open Air-Gastspiele im Sommer stehen an.
Auf die Gitarrenkünste von ZZ Top schwören nicht wenige Musikliebhaber. Insofern dürfen sich einige Fans über diese Neuigkeit freuen: Sänger/Gitarrist Billy Gibbons, Schlagzeuger Frank Beard und Bassist Elwood Francis (welcher 2021 die Nachfolge des verstorbenen Dusty Hill übernommen hat) kommen nächstes Jahr auf Tour. Hierzulande dreht die Gruppe vier Mal im Juli 2026 ihre Verstärker auf — und zwar in Hamburg, Friedberg (Hessen), Northeim und Regensburg. Die Sprache des Rock "Die Kultband ZZ Top kehrt nach zwei Jahren für vier Headliner-Open Air-Konzerte nach Deutschland zurück!", heißt es hierzu in der Pressemitteilung. "Die ‚Little Ol’ Band From Texas‘ zählt zu bekanntesten…
Weiterlesen
Zur Startseite