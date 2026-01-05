Wir erinnern uns alle: Im Finale der vierten Staffel von ‘Stranger Things’ hatten Metallica mit ‘Master Of Puppets’ und die Figur des Eddie Munson (dargestellt von Schauspieler Joseph Quinn) ihren großen Moment. Nun haben die Macher einer weiteren Instanz des Heavy Metal zu einem herzergreifenden Augenblick verholfen. Denn in der abschließenden Folge der neuen und letzten Staffel der Fantasy-Serie kommen Iron Maiden zu Netflix-Ehren.

Erhebender Moment

An dieser Stelle folgt eine kleine Spoiler-Warnung: Wer weiterliest und sich die Episode noch nicht angesehen hat, bekommt womöglich Dinge mit, die er vielleicht nicht mitbekommen will. Sei’s drum: Im Finale der fünften ‘Stranger Things’-Season gibt es schließlich einen Zeitsprung über 18 Monate — und zwar zur High School-Abschlussfeier der Freundesgruppe.

Während Dustin Henderson (gespielt von Gaten Matarazzo) eine Rede hält, ertönt plötzlich ‘The Trooper’. Der Iron Maiden-Klassiker stammt, wie man weiß, vom Album PIECE OF MIND (1983) — und das hatte Eddie Munson einst mit den Worten „Das ist Musik!“ in die Luft gehalten. Weiter reißt sich Dustin seine Abschlussrobe vom Leib, wodurch ein abgewandeltes Hellfire Club-T-Shirt zur Erscheinung kommt. Darauf prangt: „Hellfire Lives“.

Weiter versucht Schulleiter Higgins Dustin zu unterbrechen, woraufhin sich der Nerd-Lockenkopf des Mikrofons bemächtigt und hineinruft: „Pfeift auf die Schule, pfeift auf das System, pfeift auf Konformität, pfeift auf alles und jeden, was euch versucht, auszubremsen, denn dies ist unser Jahr!“ Daraufhin erhält er von seinen anwesenden Schülerkollegen lautstarken Applaus. Außerdem reißt Dustin sein Abschlusszeugnis dem Schuldirektor aus der Hand, zeigt ihm den Mittelfinger und stürmt von der Bühne.

‘Stranger Things’-Experten dürfte bei diesen Handlungen ein Licht aufgehen. Sie sind nämlich ein Tribut an Eddie Munson, welcher in der vierten Staffel an einer Stelle ausführt, wie er sich seine High School-Abschlussfeier vorstellt: „Ich werde nächsten Monat auf diese Bühne gehen, Direktor Higgins direkt in die Augen schauen, ihm dem Mittelfinger zeigen, das Zeugnis ergreifen und wie von der Tarantel gestochen wegrennen.“

Iron Maiden selbst feiern das Ganze ebenfalls. In den Sozialen Medien schreiben Bruce Dickinson und Co. doppeldeutig im Hinblick auf ihr Maskottchen: „‘Stranger Things’ ist passiert — und Eddie hat seinen Moment bekommen. Ihr habt das Finale noch nicht gesehen? Streamt es auf Netflix.“ Und natürlich brachten die Produzenten in der letzten Episode auch noch einige andere bekannte Songs zu Gehör. Prince ertönte mit ‘When Doves Cry’ und ‘Purple Rain’ gleich zwei Mal. Darüber hinaus erklangen Fleetwood Mac (‘Landslide’), Pixies (‘Here Comes Your Man’) und David Bowie (‘Heroes’)

