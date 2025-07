Sie haben es wieder getan: Die beliebte Netflix-Serie ‘Stranger Things’ hatte bereits im Finale der vierten Staffel den Metallica-Song ‘Master Of Puppets’ gefeatured, der infolgedessen — besonders von einem jüngeren Publikum — neue Aufmerksamkeit erlangte. Der Song landete damals in den Spotify-Charts. Nun hat sich Netflix erneut des Heavy Metal bedient, um dem Trailer für die neueste ‘Stranger Things’- Staffel die notwendige Epik zu verpassen. Das Video findet ihr ganz unten.

Die ursprüngliche Version von ‘Child In Time’ erschien auf Deep Purples viertem Album DEEP PURPLE IN ROCK (1970). Im Trailer für ‘Stranger Things 5’ ist eine überarbeitete Version des Songs mit vielen Streichern und Synthesizern zu hören, die die Orgel und die Gitarren des Originals größtenteils verdecken. Der Gesang scheint aber tatsächlich von Ian Gillan von Deep Purple zu stammen. Ob ‘Child In Time’ nun einen erneuten Hype auslöst wie damals ‘Master Of Puppets’, bleibt abzuwarten.

Die neuste Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie soll in drei Teilen erscheinen: Der erste am 26. November, der zweite am 25. Dezember und das Serienfinale am 31.Dezember. In der offiziellen Zusammenfassung schreibt Netflix: „Hawkins ist von der Öffnung der Risse gezeichnet, und unsere Helden sind durch ein einziges Ziel vereint: Vecna zu finden und zu töten. Aber er ist verschwunden — sein Aufenthaltsort und seine Pläne sind unbekannt.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Regierung die Stadt unter militärische Quarantäne gestellt und die Jagd auf Eleven intensiviert hat, so dass sie gezwungen ist, sich wieder zu verstecken. Der Jahrestag von Wills Verschwinden rückt näher und damit auch eine schwere, vertraute Furcht. Die letzte Schlacht steht bevor — und mit ihr eine Dunkelheit, die mächtiger und tödlicher ist als alles, was sie bisher erlebt haben. Um diesen Albtraum zu beenden, müssen alle — die gesamte Gruppe — ein letztes Mal zusammenstehen.“

Ian Gillian singt ‘Child In Time’ nicht mehr

In einem Interview mit RockFM erklärte Deep Purple Sänger Ian Gillian im November 2022, warum er ‘Child In Time’ nicht mehr live performt: „Es ist nicht möglich. Ich könnte den Song natürlich runter transponieren, aber dann würde er anders klingen. Ich nutze immer diese Analogie: Als ich jung war, war ich ein Athlet und habe Stabhochsprung gemacht, das war mein Sport. Als ich 25 war, konnte ich den Stabhochsprung nicht mehr machen. Mit 26? Vergiss es! Ich konnte es nicht mehr.

Ich habe ‘Child In Time’ immer weniger als Song, sondern mehr als olympische Disziplin gesehen. Es war so herausfordernd! Aber als ich jung war, habe ich das mühelos geschafft. Als ich 38 wurde, klang es einfach nicht mehr richtig. Also dachte ich, besser gar nicht singen als schlecht. So ist es auch geblieben und ich schaue nicht zurück.“ Zuletzt performten Deep Purple ‘Child In Time’ 2002 auf ihrer Europatour.

Seht hier den Trailer:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.