Der frühere Kiss-Produzent Eddie Kramer sprach im Podcast des Twisted Sister-Gitarristen Jay Jay French „The Jay Jay French Connection: Beyond The Music“ über die Pläne und Hintergründe der Neuveröffentlichung: „Das Album wird KISS ALIVE 50’ heißen und soll das 50. Jubiläum von ersten ALIVE!-Album feiern. Das erste ALIVE!-Album wurde 1975 in den Electric Lady Studios in New York City gemischt. Gott sei Dank haben sie die ganzen alten Tapes gefunden. Es war unglaublich. Jeff Fura von Universal — ein großes Dankeschön an ihn — kam mit den Tapes an, er hat sie gefunden.

Voraussichtlicher Release im Herbst

Wir haben viel Zeit damit verbracht, sie wiederherzustellen und sie zu übertragen. Dann habe ich jede einzelne Show gemischt, die zu dieser finalen Version führte, inklusive dem Material aus Proben, die Gene Simmons [Kiss-Bassist und Sänger — Anm.d.R.] und Paul Stanley [Gitarrist und Sänger] extra aufgenommen haben. Zum Glück, denn so konnten wir einige fantastische Momente einfangen. Ich habe für das Projekt insgesamt 46 Tage mit Mixen verbracht.“

„Man kann deutlich hören, dass die Jungs großen Wert darauf legten, diese Aufnahme zu veröffentlichen und dass sie fantastisch klingt“, erzählt Eddie Kramer. „Das finale Album habe ich in Dolby Atmos gemischt. Es ist also eine schöne Sammlung, die da herauskommt. Ich denke, im Spätherbst ist es so weit.“

Das zwanzigste und letzte Studioalbum MONSTER haben Kiss am 9. Oktober 2012 veröffentlicht. Elf Jahre später, im Dezember 2023, spielten die Schminke-Rocker ihre beiden Abschiedsshows im Madison Square Garden in New York. Die „End Of The Road“-Abschiedstour starteten Kiss bereits im Januar 2019, wurden jedoch aufgrund der Corona-Pandemie gezwungen, diese bis 2020 zu pausieren. Schließlich dauerte die Tournee fünf Jahre an und umfasste ingesamt 250 Konzerte.

Zu den Gründungsmitgliedern der Band gehörten neben Stanley und Simmons auch Gitarrist Ace Frehley und Schlagzeuger Peter Criss. Nach einigen Besetzungswechseln komplettierten in den letzten zwanzig Jahren der Band Karriere schließlich Tommy Thayer und Eric Singer das Line Up.

Früher in diesem Jahr gaben Kiss bekannt, dass sie ihren gesamten Musikkatalog, Bilder und den Markennamen an das Schwedische Unternehmen Pophouse Entertainment verkauft haben. Das von Star Wars-Schöpfer George Lucas gegründete Spezial-Effekte- Unternehmen hatte auch die Avatare für „ABBA VOYAGE“ erschaffen. Ein Biopic, eine Avatar Show und eine Kiss-Experience sind bereits in Arbeit. Simmons und Stanley arbeiten eng mit Pophouse zusammen und spielen eine große Rolle in der Entwicklung dieser Projekte.

