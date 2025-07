Mit ein wenig Verwunderung wurde die Ankündigung der Fan-Covention „Kiss Army Storms Vegas“ vor einiger Zeit aufgenommen, weil sich Gene Simmons und Co. eigentlich in großem Stil von der Live-Bühne verabschiedet hatten, dort aber einen ungeschminkten Auftritt absolvieren werden. Nun gehen die Hard-Rocker noch weiter und pimpen das Event (welches von 14. bis 16. November in den Virgin Hotels steigt) gehörig auf — auch vom Namen her, denn es heißt jetzt „Kiss Kruise: Landlocked In Vegas“.

So soll es ein kleines akustisches Auftaktkonzert von Kiss geben. Weiterhin spielen Bruce Kulick, Stephen Pearcy und Warren DeMartini Musik von Ratt. Ebenfalls mitmischen werden Sebastian Bach (Ex-Skid Row), Quiet Riot, Black ’N Blue, Chris Jericho’s Kuarantine, die Tributebands Mr. Speed und Kiss Nation, School Of Rock, Comedian Craig Gass sowie DJ Noiz. Neulich erläuterte Sänger Paul Stanley im Broken Record-Podcast schon die Motivation hinter der inhaltlichen Übernahme der Veranstaltung: „Es fing an als etwas, bei dem Gene und ich uns — ehrlich gesagt — irgendwie rausgehalten haben. Dann ist es an einen Punkt gelangt — nicht zu weit in der Vergangenheit —, an dem wir beide sagten: ‚So wollen wir es nicht haben.’“

Weiter führt der Musiker aus: „Wir haben zwölf Jahre damit verbracht, die Kiss Kruise aufzuziehen, und wissen, was es bedeutet, und was man reinstecken muss und woran die Fans teilnehmen können sollen, und die sozialen Aspekte zwischen den Fans aus 33 Ländern. Das wird also gewissermaßen eine Kiss Kruise in Las Vegas werden. Man braucht da kein Schiff. Es wird all die familiären Dinge zum Ausprobieren haben, die die Leute an unserer Kreuzfahrt lieben — sei es nun, dass Band spielen, dass es Fragerunden, Wettbewerbe, Essen, Getränke und Soziales gibt.“

