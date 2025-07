Rockharz 2025: Rückblick und Vorschau auf 2026

Scars On Broadway: Mehr als ein System Of A Down-Ersatz

Die Veranstalter blicken auf ein durchweg gelungenes Rockharz 2025 zurück:

Liebe ROCKHARZerinnen und ROCKHARZer!

Fast eine Woche Harzer-Metal-Madness liegt hinter uns! Während die Abreisewelle in den letzten Zügen liegt, sind viele fleißige Menschen damit beschäftigt, das Festivalgelände wieder in einen Flugplatz zurückzuverwandeln.

Wir möchten uns bei Euch für ein aus unserer Sicht sehr gelungenes und besonders reibungslos abgelaufenes ROCKHARZ bedanken!

Nachdem wir Dienstag und Mittwoch die Gluthölle von Ballenstedt überlebt hatten, konnten wir die restlichen Festivaltage bei nahezu perfektem, wenn auch durch die Trockenheit sehr staubigem Wetter erleben. Das ROCKHARZ verlief ohne nennenswerte Zwischenfälle und bescherte uns einmal mehr ein entspanntes, friedliches, in seiner Atmosphäre einmaliges Festival.

Besonders möchten wir nochmals Euer vorbildliches Verhalten bezüglich der Trockenheit und Eure Vorsicht beim Grillen und Rauchen hervorheben. Es ist nichts passiert! Dafür danken wir Euch noch einmal sehr!

Es ist uns immer wieder ein Fest, dieses Fest für Euch organisieren zu dürfen und können nur noch einmal betonen: Ihr seid das beste Publikum, dass man sich wünschen kann!

Doch so glücklich und stolz und auch ein klein wenig erschöpft wir angesichts des Verlaufs des ROCKHARZ 2025 sind… Wir können nicht rasten, denn morgen klappen wir den Jahreskalender um, und das ROCKHARZ 2026 fängt an zu rufen!

Im Laufe des morgigen Tages stellen sich bei uns alle Weichen in Richtung des kommenden Festivaljahres um. Die Vorfreude auf die bereits bestätigten Künstler, darunter solche Schwergewichte wie HELLOWEEN, ALICE COOPER und EMPEROR, aber auch liebgewonnene Stammgäste wie unsere Freunde von KNORKATOR und SUBWAY TO SALLY sowie mehr als ein Dutzend weiterer Acts steigt!

Ab morgen, Montag, den 07.07.2025 ab 17:00 Uhr startet der Vorverkauf für das kommende Festival. Wie gewohnt sind sowohl unsere beliebten Früchbucherpackages mit T-Shirt als auch die Frühbuchertickets verfügbar!

NEU: Jedem Ticket werden wir erstmals unser ROCKHARZ-Magazin beilegen; eine festivalbezogene Zeitschrift mit vielen Infos, Fotos und Stories aus dem ROCKHARZ-Kosmos. Wir sind gespannt, wie das bei Euch ankommt!

ACHTUNG: Auch in diesem Jahr wird unserer Vorverkauf die ersten drei Tage EXKLUSIV FÜR UNSERE STAMMGÄSTE laufen, damit diese sich in Ruhe ihre Tickets sichern können. Ab Donnerstag wird es dann auch als Neukunde möglich sein, Tickets zu ordern.

Wir danken Euch nochmals für Euren unfassbaren Support! SEE YOU AT THE DEVIL’S WALL @ ROCKHARZ 2026!!!

Euer ROCKHARZ-Team