AC/DC spielen am Mittwoch (17. Juli) eine Show auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart. Alles, was man wissen muss, haben wir hier zusammengefasst.

Am Mittwoch (17. Juli) werden AC/DC ihr Konzert der Tournee 2024 auf dem Stuttgarter Wasen spielen. Einlass ist um 15 Uhr. Beginn The Pretty Reckless: 17 Uhr Beginn AC/DC: 20:30 Uhr, Ende ca. 22:30 Uhr Adresse: Mercedesstraße 50, 70372 Stuttgart Tickets Für Mittwoch gibt es aktuell keine Tickets mehr. Für die folgenden drei letzten Deutschland-Konzerte findet ihr Tickets bei eventim (nur noch Hannover) und Fansale. Anfahrt Mit dem Auto Im Bereich des NeckarParks steht eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen zur Verfügung. Das Parken kostet für Pkw ganztägig 8 Euro. Die Gebiete rund um den Wasen sind Anwohnergebiete, in denen nicht…