Adam Gontier über Rückkehr zu Three Days Grace

auch interessant

2013 verließ Adam Gontier Three Days Grace und wurde durch Matt Walst ersetzt. Am 3. Oktober 2024 verkündete die Band offiziell Gontiers Rückkehr – jedoch ohne, dass Walst seinen Platz als Frontmann räumen muss. Fortan teilen sich die beiden die Gesangs-Parts, und es scheint gut zu funktionieren.

Empfehlung der Redaktion Three Days Grace: Adam Gontier steigt wieder ein Heavy Rock Three Days Grace sind von nun an zu fünft, denn Originalsänger Adam Gontier mischt künftig wieder bei den kanadischen Rockern mit. In Nik Nocturnals Podcast sprach Adam Gontier vor Kurzem über seine Rückkehr und erklärte, dass im Moment die Aufregung über allem stehe. „Weil es einfach so lange her ist. Und es fühlte sich einfach wie der richtige Zeitpunkt an – es fühlte sich für jeden wie der richtige Zeitpunkt an.“ Ein Hauch Nostalgie schwinge jedoch auch mit, und alle seien „sehr, sehr gespannt auf das nächste Kapitel. Das wird ein ziemlich spannendes Jahr.“ Im November 2024 veröffentlichten Three Days Grace die Single ‘Mayday’, in der beide Sänger erstmals gemeinsam zu hören sind. Kurz darauf verriet Drummer Neil Sanderson in einem Interview, dass die Arbeiten an einem neuen Album in vollem Gange sind und eine eigene Tournee für 2025 geplant sei.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Harmonie

Zum neuerlichen Gefüge innerhalb der Band meint Gontier im Podcast: „Als wir die Platte gemacht und aufgenommen haben, haben wir noch viel deutlicher gemerkt, dass unsere Stimmen wirklich gut harmonieren. Wir haben also Glück, dass es so funktioniert, wie wir es uns erhofft hatten.“ Das liege nicht zuletzt daran, dass sich alle Beteiligten schon viele Jahre kennen. „Matt ist mit der Band aufgewachsen. Er ist Brads [Bassist] kleiner Bruder. Ich kannte Matt schon, als er noch klein war. Deshalb denke ich, dass es für sie natürlich passend war, ihm meinen Platz zu geben. Und jetzt machen wir das gemeinsam.“

Empfehlung der Redaktion Exodus: Rob Dukes über seine Rückkehr Thrash Metal Exodus-Rückkehrer Rob Dukes freut sich schon darauf, was er mit seinen neuen beziehungsweise alten Band-Kollegen alles anstellen wird. Die Arbeit an neuen Songs profitiere ebenfalls von all den Jahren der Freundschaft, wie Adam Gontier berichtet: „Die Gesangsaufnahmen – wer, was und wo singt – passieren ziemlich natürlich. Es gibt bestimmte Teile, wo wir beide jetzt wissen: ‘Es könnte sinnvoller sein, dass ich diesen Teil singe oder dass du diesen Teil singst.’“ Auch die Zusammenarbeit mit verschiedenen Produzenten, unterschiedliche Ideen und Blickwinkel seien äußerst hilfreich gewesen. „Im Großen und Ganzen verlief es ziemlich reibungslos. Es war wirklich einfach, sich durch das Ganze zu navigieren“, fügt der Sänger hinzu.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.